Ariana Grande ha svelato la tracklist della colonna sonora di Charlie’s Angels ed è ricca

Ariana Grande sbanca gli EMA : è l'artista con il maggior numero di nominations : Gli MTV Europe Music Awards si svolgeranno il 3 novembre a Siviglia e molti sono pronti a scommettere che Ariana Grande farà incetta di premi. La popstar americana è, infatti, l'artista con il maggior numero di nominations per l'edizione spagnola degli EMA. Ariana Grande è candidata al premio per "Best Artist", "Best Video" (per il video "Thank U, next"), "Best Sogn" (per il singolo "7Rings"), "Best Live", "Best Pop", "Biggest Fans" e "Best Us

MTV EMAs 2019 : in vetta Ariana Grande e Billie Eilish. Ecco tutte le nomination : MTV ha annunciato le nomination per gli "MTV EMAs 2019" che vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui "Best Artist" e "Best Video" per la sua hit virale "thank you, next", e per "Best Song" insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin con cinque nomination tra cui "Best Artist". Subito dietro, con quattro nomination

Fabio Volo minacciato di morte : dopo le critiche ad Ariana Grande : Fabio Volo minacciato di morte dopo le critiche sollevate nei confronti della cantante Ariana Grande per il suo abbigliamento troppo provocante

Fabio Volo si scusa con i fan di Ariana Grande : 'Ma fa paura quel livore addosso a dei ragazzini' : Il conduttore e scrittore Fabio Volo, ex volto di MTV Italia e attualmente impegnato a Radio Deejay con Il Volo del mattino, si è scusato con tutti i fan di Ariana Grande – e con la cantante stessa – per le sue parole di qualche giorno fa, in cui si chiedeva se non avesse un'immagine troppo sexy. "Chiedo scusa a tutti fan di Ariana, io ho solo detto che, in un momento in cui ci sono movimenti come il #MeToo, mi sembra

Michela Murgia : "Cara Ariana Grande non metterti a quattro zampe - turbi Fabio Volo" : "Non voglio parlare di Fabio Volo o a Fabio Volo. Ho una lettera per Ariana Grande. Ariana". La scrittrice Michela Murgia interviene così, nel TgZero di Radio Capital, nella polemica sollevata da Volo durante la trasmissione radiofonica Il Volo del mattino aveva criticato i video della popstar senza

Fabio Volo : "Ragazzini di 13 anni mi hanno augurato la morte per le frasi su Ariana Grande. Dove sono i loro genitori?" : Dopo le polemiche suscitate lunedì dalle sue parole sulla cantante Ariana Grande, Fabio Volo è tornato sulla questione nel corso della puntata odierna de "Il Volo del Mattino", dicendosi "scioccato da tanta aggressività" e rivelando quindi di aver ricevuto minacce di morte nelle ultime ore proprio per le sue frasi. "Per aver detto che mi sembra strano che sia tutto ok che una persona che parla ai giovani usi dei

Fabio Volo contro Ariana Grande il web insorge : Lo scrittore – radiofonico Fabio Volo durante la sua trasmissione "Volo del Mattino", su Radio Deejay, ha detto la sua sulla cantante Ariana Grande e in particolare sul video "7 rings", considerato decisamente troppo provocante e pieno di richiami ses….uali. Tutto è iniziato in palestra, mentre si esercitava sul tapis roulant: "Ero in palestra, sul tapis roulant, e c'erano i televisori con questi canali di video musicali ha spiegato in