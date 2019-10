Apple e Google | si inchinano alla Cina ovvero quando il mercato vince su tutto

Vodafone Italia sfida Google e Apple - editoriale : Milano - All'interno della Milan Games Week Vodafone Italia ha lanciato il suo guanto di sfida a Google e Apple. Nonostante possa sembrare un'affermazione sensazionalistica, la divisione Italiana del colosso delle comunicazioni sta facendo da apripista per tutta una serie di servizi pensati per gli amanti dei videogiochi, non importa che siano gamer o semplici amanti di Pow3r o degli esport.Il tutto, ovviamente, gira intorno alla nuova rete 5G, ...

Anche Google - come Apple - offrirà un servizio in abbonamento per usare app e videogiochi : Google ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per app e videogiochi sui dispositivi Android, Google Play Pass, due settimane dopo che Apple ha annunciato i dettagli del suo servizio simile, Apple Arcade, che sarà disponibile dalla fine del mese. Google

Google sta testando "Play Pass" - un abbonamento ad app e giochi simile ad Apple Arcade : All'inizio di quest'anno, Apple ha annunciato Apple Arcade, un servizio in abbonamento mensile che vi dà accesso ad una serie di giochi per i dispositivi mobile. Apple Arcade non è ancora attivo, tuttavia il suo concorrente, ovvero Google, sta testando il proprio servizio chiamato Google Play Pass.Già lo scorso anno alcuni rumor indicavano che Google stava lavorando a questo servizio ed ora la società a quanto pare lo sta testando. Alcuni utenti ...

Apple e Google litigano sulla sicurezza degli iPhone : La notizia sui siti malevoli contro gli iPhone non è piaciuta ad Apple, che ha accusato Google di "alimentare paure" tra i suoi utenti

Dall’Europa in arrivo l’alternativa a Google Pay e Apple Pay - senza NFC ma con QR Code : Arriva dall'Europa un'alternativa al pagamento con lo smartphone senza Google Pay, Apple Pay, Visa o Mastercard: si chiama EMPSA e si basa sui QR Code. L'articolo Dall’Europa in arrivo l’alternativa a Google Pay e Apple Pay, senza NFC ma con QR Code proviene da TuttoAndroid.

Occhiali smart : Apple potrebbe farcela dove i Google Glass hanno fallito : (Concept: iDropNews) Occhiali per la realtà aumentata: è arrivato il momento di Apple. L’azienda guidata da Tim Cook (forse) ci prova, dopo anni di corteggiamento delle tecnologie per la mixed reality, sia realtà aumentata che virtuale. Soprattutto la prima, sviluppata per iOS e utilizzabile in varie applicazioni di relativo successo su iPhone e iPad. La telecamera inquadra una scena e la realtà diviene “aumentata” grazie al ...

Apple - Google : “L’azienda ha avuto per 2 anni la possibilità di hackerare e monitorare gli iPhone sfruttando vulnerabilità di iOS” : Apple ha avuto per 2 anni la possibilità di monitorare gli iPhone. Lo ha rivelato un gruppo di ricercatori di Google Project Zero, che ha spiegato come avveniva il procedimento. Grazie a una serie di siti “maligni”, che gli utenti visitavano con i propri account, gli hacker sono riusciti a entrare nei telefoni, sfruttando una serie di vulnerabilità di iOS, il sistema operativo del gigante americano della telefonia, che permetteva ...

Assistenti virtuali sempre più intelligenti : Google batte Apple e Amazon : Assistant di Big G ha risposto al 100% delle domande rispetto a Siri 99,8% e Alexa 99,9%. Loup Ventures ha misurato il QI attraverso 800 quesiti. Tutti hanno dimostrato un netto miglioramento