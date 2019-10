Appartamento di 40 metri quadri abitato da 13 persone | 800 euro di multa a titolari

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – E’ scattata all’alba di ieri l’operazione della Polizia Locale, I Gruppo Centro, ex Trevi, che ha interessato unsito a due passi dal Colosseo, dove era stato osservato un anomalo via vai di. All’interno dell’alloggio di 47, vivevano 13 cittadini di nazionalità bengalese, tra i 20 e i 30 anni, stipati in letti a castello, superando di gran lunga il limite massimo consentito per legge rispetto alla capacità di accoglienza che sarebbe di 3. Tutte lesono state identificate e risultate in possesso di regolare permesso di soggiorno. Scattate le sanzioni per oltre 800nei confronti dei duedel contratto di locazione per violazioni del regolamento edilizio e per altre irregolarità. Gli agenti hanno proceduto anche ad inviare apposita segnalazione alla Asl territorialmente competente per le pessime ...

