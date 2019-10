Apex Legends | l' evento di Halloween si chiamerà Fight or Fright

Apex Legends : i Vault sono finalmente aperti : Fin dalla Stagione 3 la mappa di Apex Legends ha visto l'introduzione di una serie di Vault inaccessibili al giocatore.Ebbene, è notizia delle ultime ore la loro apertura. In particolare, un conto alla rovescia apparso in gioco suggeriva una loro apertura alle 19 di stasera, ma alcuni giocatori hanno segnalato che i famigerati Vault sono attualmente aperti e accessibili. Ma cova vi si cela all'interno?Nella mappa sono presenti tre Vault, e tutti ...

Apex Legends : un leak avrebbe svelato i prossimi personaggi in arrivo : In arrivo grosse novità su Apex Legends, se le indiscrezioni che circolano in queste ore dovessero rivelarsi vere. Un dataminer chiamato That1MiningGuy su Twitter ha pubblicato un'immagine che mostrerebbe i prossimi personaggi in arrivo nel Battle Royale di Respawn.Dall'uscita del gioco nel febbraio 2019, Respawn Entertainment ha pubblicato nuove leggende nel corso delle stagioni 2 e 3 come Wattson e Crypto. Gli sviluppatori per adesso non hanno ...

Electronic Arts accusata di aver violato due brevetti con Apex Legends e Anthem : Due dei titoli più importanti pubblicati da EA negli ultimi mesi, Apex Legends e Anthem, a quanto pare potrebbero aver infranto l'utilizzo di alcuni brevetti.La Stone Interactive Venture (SIV) ha registrato una causa legale contro EA nella corte distrettuale del Texas lo scorso mese, nella quale accusa il colosso di aver infranto l'utilizzo dei brevetti US7593864B2 e US8516473B2, registrati presso l'United States Patent and Trademark Office. La ...

Apex Legends : come usare Crypto al meglio : Con l’arrivo della terza stagione di APEX Legends, anche Crypto si aggiunge al roster delle leggende. Assieme a Bloodhound ricopre il ruolo di ricognitore e promette di stravolgere il beta. Abilità di Crypto Abilità Passiva: Neurolink. Grazie a questa abilità Crypto trasmette ai compagni la visione dei nemici da parte del suo drone. Abilità tattica: drone di ricognizione. A differenza delle abilità tattiche degli altri personaggi, questa ...

In Apex Legends c'è una nuova trappola mortale...Una toilette! : Da quando la Stagione 3 di Apex Legends è cominciata ad inizio settimana, i giocatori hanno esplorato in lungo ed in largo la nuova mappa Confini del Mondo e a quanto pare hanno trovato modi creativi per far fuori gli avversari.Uno tra tutti vede l'impiego di una toilette, uno spazio piccolo e chiuso che diventa una vera trappola mortale. L'utente di Reddit BeanBag1992 ha attirato altri giocatori in questi minuscoli servizi igienici e li ha ...

Apex Legends : un video gameplay ci mostra Crypto in azione : L'apprezzato battle royale di Respawn Entertainment, Apex Legends, riceve oggi il nuovo eroe Crypto in concomitanza con la Stagione 3.Poco tempo fa abbiamo dato uno sguardo allo story trailer del personaggio, ora, grazie a un video di IGN, possiamo da vedere più da vicino Crypto in azione.Il filmato, della durata di 11 minuti, è visibile qui sotto:Leggi altro...

La nuova mappa di Apex Legends Stagione 3 si mostra in video : tutte le novità : Apex Legends Stagione 3 è finalmente reale. Dopo interminabili settimane di rumor a rincorrersi senza sosta sul web, gli sviluppatori di Respawn Entertainment e il publisher Electronic Arts hanno ufficializzato l'esistenza della nuova Stagione del loro Battle Royale, da scaricare in via del tutto gratuita - con acquisti opzionali in-game tramite microtransazioni - su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo significa che molto presto tutti i ...

Apex Legends : il trailer della Stagione 3 presenta la nuova mappa "Confini del Mondo" : EA e Respawn Entertainment hanno pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 3 di Apex Legends, Fusione.Il filmato presenta due delle novità più importanti in arrivo nella prossima Stagione, Crypto, la Leggenda già annunciata pochi giorni fa con uno story trailer e in possesso di sorprendenti doti da hacker con cui seminare il panico tra le fila avversarie, e la mappa Confini del Mondo. La nuova arena di Apex Legends è situata a sul pianeta ...

Apex Legends : guida al combattimento : Come in ogni gioco in cui si spara, anche in APEX l’approccio al combattimento è un qualcosa di estremamente personale. Ognuno deve plasmare le proprie strategie sulla base del proprio stile e delle proprie attitudini. Sia che uno ami attendere il nemico al varco che andarlo a cacciare, tuttavia, è bene che rispetti alcune regole di base. Qualsiasi approccio può essere vincente e distruttivo allo stesso tempo: dipende dalle circostanze e dalle ...

Apex Legends : guida ad atterraggio e loot : In molti credono che il lancio in APEX Legends sia determinante per vincere. Se atterri in un luogo zeppo di oggetti fai una partita migliore rispetto a tutti quelli che atterrano in mezzo al nulla? Sicuramente trovare scudi di livello alto e armi full set aiuta anche i giocatori più forti, ma non è assolutamente determinante. atterraggio e looting: concetti fondamentali La cosa migliore in APEX è studiare i vari luoghi per capire dove ...

Apex Legends : come usare Wattson al meglio : Novità della stagione 2, Wattson è l’ingegnere la cui mente ha progettato l’anello degli APEX games. La sua forza è l’elettricità. Abilità di Wattson Abilità passiva: labilità Ultimate viene ricaricata completamente con un solo accelerante. Abilità tattica: genera barriere elettriche piazzando nodi sul terreno. Possono essere piazzati al massimo 12 nodi contemporaneamente. Abilità Ultimate: occhio del ciclone. Un dispositivo che ricarica gli ...

Apex Legends : come usare Mirage al meglio : Mirage è una leggenda specializzata negli ologrammi. La sua arma principale sono i cloni che riesce a generare per confondere i nemici e sorprenderli. Le abilità di Mirage Abilità passiva: denominata bis, consiste nella generazione automatica di un’esca quando si viene messi KO. Per 5 secondi inoltre Mirage rimane invisibile ai nemici. Abilità tattica: Mirage genera un’esca che mima i suoi movimenti. Abilità Ultimate: diventa invisibile ...

Apex Legends : i giocatori PC segnalano drastici cali delle performance : Moltissimi giocatori di Apex Legends negli ultimi giorni ha segnalato un drastico calo delle performance su PC sin dall'ultimo update.Non è ancora chiaro il motivo dietro i problemi riscontrati dai giocatori, tra cui framerate nettamente meno fluido (anche del 50%) e stutter, ma stando alcuni dei commenti che stanno affollando il subreddit dedicato al battle royale di Respanw, la causa potrebbe essere il sistema di anti-cheat interno del gioco o ...

Crypto è in arrivo in Apex Legends - la conferma attraverso il nuovo story trailer : Come probabilmente molti di voi si aspettavano, Crypto è il prossimo personaggio in arrivo nel popolare battle royale di Respawn, Apex Legends. Già alla fine di agosto si parlò del possibile arrivo dell'eroe e ora è arrivata la conferma.Respawn Entertainment, dunque, conferma Crypto come nuovo personaggio di Apex Legends.Qui sotto potete vedere lo story trailer che introduce l'eroe. Cyrpto è l'undicesimo personaggio giocabile ad aggiungersi ad ...