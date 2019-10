Anticipazioni Trono Over | Ida fa piangere Riccardo | che se ne va

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ida Platano non vuoleGuarnieri: la svolta choc a Uomini e DonneOggi c’è stata una nuova registrazione deldi Uomini e Donne. E in base alleriportate dal blog IlVicolodelleNews.it c’è stata una clamorosa svolta nella storia traGuarnieri e Ida Platano. Cos’è successo? La dama del dating show ha rivelato di aver capito di non provare ormai più nulla per il cavaliere tarantino. Difatti Ida Platano non ha fatto mistero di non aver provato niente nè nel momento in cui lui si è dichiarato la scorsa puntata con quella lettera romantica nè quando lui si è presentato a Brescia giorni fa per farle una sorpresa. Una dichiarazione che ovviamente ha preso in contropiede tutti in studio,Guarnieri compreso, il quale non ha reagito affatto bene.UeD,sconvolto dopo la confessione di Armando su Ida: la ...

