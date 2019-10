Andrea Segre racconta una scena di Il pianeta in mare

Bomba Giulia De Lellis - i documenti segreti su Andrea Damante. Il contenuto scottante : “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”: è questo il titolo del libro scritto da Giulia De Lellis uscito 17 settembre. Nel giro di poche ore la “fatica letteraria” dell’influencer ex ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” è schizzata al primo posto della classifica delle opere più vendute, confermando l’enorme successo che ha la ragazza tra i giovanissimi e non solo. ...

Andrea Delogu svela il suo segreto in tv indosso la pancera : Andrea Delogu svela il suo piccolo segreto, ha rivelato con un post su “Instagram” di indossare una pancera ogni volta che va in tv. «Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà ha scritto la Delogu è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, ...

