Ambiente | Coldiretti | svolta green per il 90% degli italiani

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il 90%è d’accordo sul fatto che ognuno di noi possa fare molto per proteggere l’ma il Paese si divide a metà (51%) sul sostegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg e delle sue battaglie per l’. E’ quanto emerge dalla prima indagine/Ixè su “La” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio dove è stato aperto il primo “Salone dell’Economia Circolare” con le dimostrazioni pratiche delle esperienze più innovative delle imprese legate alNew Deal della manovra economica del Governo con gli interventi salva clima. Il 44%si impegna nella lotta al cambiamento climatico anche riducendo gli acquisti di prodotti con imballaggi eccessivi contro i quali la finanziaria prevede un bonus per i negozianti che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla ...

coldiretti : Manovra, Coldiretti: il 90% degli italiani è d’accordo sul fatto che ognuno di noi possa fare molto per proteggere… - greencityit : Economia circolare, Coldiretti: un business da 88 mld in Italia: In crescita le attività green che vanno dall’uso d… - coldirettimo : RT @coldiretti: Coldiretti riceve il premio “Fai bella l’Italia” di Fai Cisl per l'impegno a favore dell'ambiente, in particolare per @camp… -