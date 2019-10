Al via la 7° edizione della Settimana del Pianeta Terra

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Cambiamenti climatici ed erosione delle spiagge, rischi geologici, acqua, geositi, sono questi alcuni temi che l’Ordine regionale dei geologi (Org)Puglia affronterà nella settimadel“L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta”, successione di eventi che si svolgeranno dal 13 al 20 ottobre in tutta Italia e anche in Puglia. Sette giorni di manifestazioni dedicate alla divulgazione scientifica, i “Geoeventi”, voluti per far appassionare i giovani alla scienza, alle Geoscienze in particolare, e trasmettere l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Una manifestazione realizzata con il patrocinio del Ministero dell’ambiente etutela del territorio e del mare (Mattm), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), del Consiglio nazionale dei ...

