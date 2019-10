Addio a Ettore Spalletti | maestro dell’arte concettuale

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il mondopiange. Il noto pittore e scultore italiano è morto nella propria abitazione, nel centro storico di Spoltore: aveva 79 anni. Nato a Cappelle sul Tavo (Pescara) nel 1940, artista di fama internazionale edi arteha esposto le sue opere in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia al Guggenheim di New York. Lo stilegià dalla metà degli anni Settanta si è dedicato alla ricerca tesa a valorizzare il risalto del tono cromatico, indagato sia in pittura che in scultura, realizzando strutture in legno e marmo di forme minimali, dalla cui monocromia traspaiono una manualità pittorica, un colore intriso di materia e di luce, in armonica coesistenza con lo spazio circostante. Le installazioni in giro per il mondo Nel 1996 ha realizzato, per l'Hopital Poincarè di Garches, installazioni permanenti di particolare intensità ...

