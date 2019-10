Acqua | energia e rifiuti | siglata intesa tra Protezione Civile e Utilitalia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Lavorare insieme per la previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione e superamento delle emergenze legate al servizio idrico, energetico e di igiene urbana. Questo lo spirito del Protocollo d’sottoscritto dallae da(la Federazione delle imprese diambiente e), presentato nel corso del Festival dell’a Venezia, per assicurare un ulteriore sviluppo ai rapporti istituzionali di collaborazione e lavorare al raggiungimento di obiettivi comuni. In particolare, l’dal capo dellaAngelo Borrelli e dal presidente diGiovanni Valotti – prevede l’impegno a scambiare conoscenze e informazioni utili ad individuare le aree a rischio di deficit idrico, a definire criteri per la gestione in emergenza delle reti idriche, di quelle elettriche e del gas, delle infrastrutture per i, nonché ...

gcftisca : @matteosalvinimi Caro Matteo guarda le bollette acqua luce e gas degli italiani e poi rifletti se è meglio ridurre… - telecontrollo : RT @innovationpost_: Il programma dei convegni del Forum @telecontrollo si articolerà in quattro aree tematiche: acqua, energia, città e in… - innovationpost_ : Il programma dei convegni del Forum @telecontrollo si articolerà in quattro aree tematiche: acqua, energia, città e… -