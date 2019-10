A Torino sono stati trapiantati 4 organi su un solo paziente È la prima volta in Europa

A Chieri - in provincia di Torino - cinque bambini sono stati investiti da un’auto parcheggiata in salita : Martedì mattina a Chieri, comune di 36mila abitanti in provincia di Torino, cinque bambini tra i 3 e i 4 anni sono stati investiti da una Toyota Land Cruiser parcheggiata in salita, che a un certo punto ha iniziato a

Napoli - pareggio a reti bianche contro il Torino : talento a intermittenza - questi sono i punti persi che pesano a fine stagione : Il Napoli pareggia 0-0 in casa del Torino: partenopei che si accendono ad intermittenza, ma non trovano il gol. Come l’anno scorso, questi punti persi rischiano di pesare nella corsa scudetto In attesa del big match Inter-Juventus, partita che chiuderà la 7ª Giornata di Serie A, il Napoli ha l’occasione ghiotta di accoricare le distanze dal duo di testa. Occasione che i partenopei non riescono a sfruttare al meglio. Reduci dal ...

Zazzaroni : “Torino può segnare il destino di Ancelotti : via a fine stagione! Sono convinto lascerà anche CR7…” : Zazzaroni sul Corriere dello Sport Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni nel suo editoriale ha trattato diversi argomenti: il Napoli, Ancelotti, Ronaldo e… Ecco uno stralcio: “La trasferta di Torino può cambiare il destino del Napoli in campionato e addirittura quello di Ancelotti a Napoli. Non mi riferisco all’immediato futuro, bensì alla scadenza di fine maggio: così come Sono convinto che questa sia l’ultima ...

Milan-Fiorentina - Giampaolo va controcorrente : “a Torino mi sono divertito nel primo tempo - ora basta braccino corto” : L’allenatore del Milan ha espresso il proprio punto di vista sulla condizione della squadra, soffermandosi anche sui problemi offensivi Tre sconfitte nelle prime cinque partite di campionato, non proprio un avvio convincente per il Milan, già staccato dalle posizioni di vertice e da quel quarto posto che rappresenta l’obiettivo stagionale. Marco Alpozzi/LaPresse Marco Giampaolo però non appare troppo preoccupato della ...

Milan - Giampaolo fiducioso : “A Torino mi sono divertito - non c’è un problema attaccanti” : “A Torino abbiamo avuto il torto di non aver chiuso la partita, abbiamo perso alcune coordinate senza fare un buon filtro in difesa”. sono le parole del tecnico del Milan Marco Giampaolo che, presentando in conferenza stampa la gara di domani sera a San Siro contro la Fiorentina, torna anche sulla sconfitta di giovedì a Torino. “Io per buona parte della gara mi sono anche divertito, ho visto la squadra trovare certezze ...

Torino - operazione ‘Last Banner’ : 38 Daspo agli ultras della Juve. Per la prima volta sono decennali : Dovranno restare per anni lontano dagli stadi gli ultrà della Juventus coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banmer‘, che nei giorni scorsi ha azzerato i vertici del tifo organizzato bianconero. Per la prima volta, nei loro confronti sono stati emessi Daspo decennali. sono 38 quelli irrogati dal questore di Torino, Giuseppe De Matteis. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 presso la Sala Faraoni della ...

Torino - sono ancora vivi e portano fiori sulle loro tombe : “Quando moriremo chi lo farà?” : La coppia di settantenni torinesi porta ogni settimana fiori freschi sui loro loculi che sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.Continua a leggere

Il procuratore di Torino : “I Drughi sono violenti - il tifo è un pretesto. Nemmeno i bambini li fermavano” : Il procuratore aggiunto di Torino Patrizia Caputo, ha parlato in merito all’indagine sugli ultrà juventini che ha portato all’arresto di 12 capi ultrà bianconeri, in conferenza stampa: “Abbiamo trovato le prove che molte cose erano ottenute con la violenza, altrimenti la ritorsione contro la società erano i cori razzisti, con conseguente squalifica del campo e multe salate. E’ stata importante la collaborazione della società che ha avuto il ...

Pensioni per cani : prezzi - quali sono le migliori a Roma - Milano - Torino e Napoli : Il cane è da sempre uno degli animali domestici più presenti nella vita dell’uomo, con milioni di persone che oggi giorno ne posseggono almeno uno dentro la propria abitazione. Compagno di giochi e svaghi, ma soprattutto dei veri e propri amici fedeli, questi stupendi esseri a 4 zampe hanno talvolta bisogno di una pensione per cani che li accolga durante tutti gli intervalli temporali in cui non possono stare tra le mura domestiche, causa ...

Sconcerti : Inter e Torino sono le uniche che tengono il passo con la Juve : Di nuovo in questo campionato appena iniziato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, c’è soprattutto la classifica. L’Inter e il Torino hanno 5 punti in più, la Lazio ne ha 4 in più, il Napoli 3 in meno. Le due novità più importanti sono Torino e Inter che per il momento sono le uniche squadre a tenere il passo della Juve. Nell’Inter che ieri ha fronteggiato il Cagliari vincendo, con piccole difficoltà, c’è poco di ...

Parrucchieri aperti di domenica a Torino : dove si trovano e quali sono i migliori : Abitanti di Torino all’ascolto: siete alla ricerca dei migliori saloni della città, per avere sempre la propria chioma in ordine anche durante la domenica? Ecco di seguito una lista dettagliata di tutti i migliori centri i Parrucchieri nella città di Torino, che offrono le proprie prestazioni e la professionalità anche durante la domenica. Le catene di Parrucchieri aperte anche la domenica a Torino Rivolgersi ad un parrucchiere la domenica, può ...

Torino - moglie e marito uccisi mentre sono in moto. Travolti da un’auto guidata da un ubriaco : Drammatico incidente questa mattina, domenica 25 agosto, a Villar Perosa, nel Pinerolese: a perdere la vita un uomo e una donna, Eugenio Conti, 68 anni, e sua moglie Maria Amasio, 60 anni, residenti in provincia di Asti. I due erano in sella alla loro motocicletta, una Bmw 1200, quando, all’altezza della rotonda con la strada provinciale 166 di San Germano Chisone, si sono scontrati con una auto, una Fiat Panda. Per i due coniugi non ...

Torino - patrigno costringe bimbo di 7 anni a dire 100 volte “sono uno stupido” : “sono uno stupido”, “sono uno stupido”, “sono uno stupido”… Una frase ripetuta fino a cento volte da un bambino di 7 anni di Torino di fronte al proprio patrigno. Solo una delle tante mortificazioni che quell’uomo lo costringeva a subire. Mentre faceva i compiti, nella casa popolare in Barriera di Milano assegnata al compagno della mamma, ogni tanto lui lo sorprendeva da dietro urlando: “Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”. ...