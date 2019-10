A Roma il musicista americano Steve Dobrogosz

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ilper i 20 anni del coro Musicanova. Proseguono i festeggiamenti per i 20 anni del coro Musicanova. Domenica 13 ottobre alle 18:30, presso il Centro Congressi SGM in via Portuense 741 a, il coro fondato e diretto da Fabrizio Barchi accoglierà il compositore e pianista statunitense, uno dei protagonisti più influenti della musica corale contemporanea. Il Musicanova, che si avvarrà della collaborazione di un’orchestra giovanile, sarà accompagnato al piano dal celebree canterà alcune tra le sue composizioni più note, tra cui la “Messa” per coro, orchestra d’archi e pianoforte, una delle opere corali più eseguite al mondo. E poi, una grande sorpresa: il coro presenterà, in prima esecuzione mondiale, “Amen Magna”, pezzo cheha scritto per celebrare il ventesimo compleanno del Musicanova....

noemicop : La missione di Alexander Markus Schweitzer, teologo e musicista, è tradurre la Bibbia in tutte le lingue del mondo:… - MirkoCiminiello : Il musicista americano Steve Dobrogosz a Roma per i 20 anni del coro Musicanova - romasulweb : Il musicista americano Steve Dobrogosz a Roma per i 20 anni del coro Musicanova -