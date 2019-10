A gennaio 2020 potremo sfidare il nostro cervello con Brain Training del Dr Kawashima su

BRAIN TRAINING del DR. KAWASHIMA arriva a gennaio 2020 su Nintendo Switch : Preparati a sfidare il tuo cervello in vari modi con BRAIN TRAINING™ del Dr. KAWASHIMA per Nintendo Switch, in arrivo in Europa il 3 Gennaio 2020, in esclusiva per Nintendo Switch. Divertiti con nuovi esercizi, alcuni dei quali utilizzano la Telecamera IR di movimento* del Joy-Con destro, oppure allenati con gli esercizi classici dei precedenti titoli BRAIN TRAINING usando uno stilo (incluso nella versione ...

Gualtieri all'Ecofin : 'Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la digital tax' : "Com'è noto l'Italia ha la digital tax e la faremo entrare in vigore dal prossimo gennaio". Così il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rilancia il tema della tassazione dei grandi colossi del web. "La misura c'era ma non era operativa", spiega il ministro al margine dell'Ecofin tenutosi a Lussemburgo. Precisa poi che la web tax non riguarda soltanto il Belpaese, ma sarà inserita in una misura definita sul piano internazionale. Cos'è la ...

Euribor gennaio 2020 : tasso mutuo in aumento - ecco da quando : Euribor gennaio 2020: tasso mutuo in aumento, ecco da quando Euribor gennaio 2020: nuovo sistema di calcolo dei tassi a partire dal primo gennaio 2020; come influirà sui mutui a tasso variabile? Unire due mutui: risparmio, importo e come si fa nel 2019 Euribor gennaio 2020: cambia il sistema di calcolo Il nuovo Euribor arriverà all’inizio dell’anno prossimo. In pratica, il parametro di riferimento dei mutui a tasso variabile si ...

Dsu precompilata 2020 online da gennaio - decreto legge in Gazzetta : Dsu precompilata 2020 online da gennaio, decreto legge in Gazzetta Il decreto legge del 9 agosto 2019 sulla Dsu precompilata 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Qui si possono pertanto consultare le modalità di accesso alla nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica che partirà il prossimo gennaio. Come scritto nel documento, si potrà accedere alla Dsu tramite le credenziali rilasciate dall’Istituto, oppure tramite Identità digitale ...

«La Casa di Carta 4» - l'uscita è a gennaio 2020. Parola di Palermo : La conferma che La Casa di Carta 4 ci sarebbe stata, c'è da tempo: la notizia era uscita durante le attività promozionali della terza stagione. Ma adesso si sa quando arriveranno i nuovi episodi de L**a Casa de Papel** (titolo originale della serie spagnola) su Netflix. A farsi scappare l’indiscrezione sarebbe stato Rodrigo De La Sena, l’attore che interpreta Palermo, uno dei nuovi personaggi visti in azione ne La ...

La casa di carta 4 - de La Serna anticipa l'uscita dei nuovi episodi : gennaio 2020 (RUMORS) : Sembra che Netflix abbia intenzione di pubblicare La casa di carta 4 all'inizio del 2020. Ad aver diffuso la notizia sono stati alcuni siti siti brasiliani che hanno riportato delle dichiarazioni rilasciate da Rodrigo de La Serna, interprete di 'Palermo', uno dei nuovi componenti della banda. L'attore argentino, secondo le fonti, avrebbe dichiarato in un'intervista al giornale online Cadena 3 che il nuovo capitolo della nota serie spagnola è in ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il torneo europeo si giocherà ad Apeldoorn a gennaio. Definite le partecipanti : Sarà la città di Apeldoorn (Paesi Bassi) a ospitare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. A partecipare all’evento saranno le migliori 8 squadre europee del ranking continentale escludendo Italia, Russia e Serbia che hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi attraverso i tornei mondiali andati in scena a inizio agosto. L’evento si disputerà dal 7 al 12 ...

Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno il 26 gennaio 2020 : Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno domenica 26 gennaio 2020. Lo ha annunciato la Regione dopo che il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna ha accettato la data proposta dal presidente Stefano Bonaccini, del Partito Democratico. L’intervallo di tempo

Regionali - in Emilia Romagna si voterà il 26 gennaio 2020 : Le prossime elezioni Regionali in Emilia-Romagna si terranno il 26 gennaio 2020. La data è stata comunicata al termine dell'incontro tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il presidente della Corte d'appello di Bologna, Giuseppe Colonna. La proposta del 26 gennaio - come spiegano dalla Regione - permette l'approvazione del bilancio 2020 ed evita l'esercizio provvisorio, che limiterebbe l'operatività dell'ente anche rispetto alle ...

Gazzelle - nel 2020 in tour nei palasport italiani : si parte il 15 gennaio a Firenze : Questi sembrano proprio essere giorni di grandi novità per la musica indie italia, dopo l'annuncio del primo singolo da solista di Tommaso Paradiso che accompagnerà la serie tv Netflix "Baby", arriva anche la notizia del nuovo tour del cantautore romano Gazzelle (pseudomino di Flavio Bruno Pardini). Dopo gli esordi con in cui non mostrava la sua identità, postando online solo foto sfocate, pubblica il primo album "superbattito" e da lì la sua ...

I Big del Festival di Sanremo 2020 annunciati durante I Soliti Ignoti a gennaio : I Big del Festival di Sanremo 2020 saranno annunciati il 6 gennaio. Secondo l'indiscrezione riportata da davidemaggio.it, ci sarà da aspettare prima di conoscere i nomi di coloro che parteciperanno alla prossima edizione del Festival, la 70esima, con la conduzione di Amadeus. Si tratta quindi di un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia, dopo che per anni, i nomi dei Big partecipanti erano stati annunciati durante la serata in cui si ...

Sanremo 2020 : i big annunciati il 6 gennaio durante lo speciale de I Soliti Ignoti : Amadeus Per scoprire i nomi dei 20 big che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio del prossimo anno, bisognerà attendere il 6 gennaio 2020. Amadeus annuncerà i cantanti della kermesse canora nello speciale de I Soliti Ignoti che andrà in onda su Rai 1 il giorno dell’Epifania. L’atteso annuncio non avverrà, dunque, come è avvenuto per le ultime edizioni, nel corso ...

Sanremo 2020 - l'annuncio dei 20 Big il 6 gennaio a I Soliti ignoti : Giornate, queste, ricche di notizie sulla nuova edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020. Come spiega Tv Sorrisi e Canzoni, l'annuncio ufficiale dei 20 artisti in gara tra i Big sarà fatto il 6 gennaio in una puntata speciale di Soliti ignoti per l’Epifania, programma condotto da Amadeus e abbinato alla Lotteria Italia.Si tratta di una novità rispetto agli ultimi anni. Con Carlo Conti prima e ...

Tennis - ATP Cup 2020 : la risposta alla Coppa Davis - si inizia a gennaio 2020. Le prime 19 partecipanti - Italia con Berrettini e Fognini? : La ATP Cup sarà una delle grandi novità della prossima stagione di Tennis, il 2020 si aprirà infatti con questa kermesse che andrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio. Si tratta della risposta della ATP alla Coppa Davis (montepremi di 15 milioni di dollari), è una competizione per Nazioni che sostituisce i classici tornei di inizio anno (eccezion fatta per il 250 di Doha) e che precede gli Australian Open. A partecipare alla manifestazione ...