37enne uccide la moglie di 32 anni perché perdutamente innamorato della cognata

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un uomo di 38di Carlisle in Australia, , Ahmed Dawood Seedat, 37, ha assassinato la, una donna di 32. L’uomo, subito dopo aver ucciso la, ha seppellito il suo cadavere nel giardino di casa. L’uomo è stato scoperto dalle forze dell’ordine e un giudice australiano lo ha condannato all’ergastoloritenuto colpevole di un omicidio insensato e crudele. L’uomo è stato scoperto dalla Poliziale sue ultime ricerche su Google erano state come “cremare un corpo” e “seppellire viva una persona”. La donna è stata uccisa nel sonno colpita più volte al capo con una chiave svita-bulloni. La donna è stata seppellita in giardino in una fossa che sarebbe dovuta servire per la costruzione di una piscina. La coppia aveva due figli piccolissimi di due e cinque. L’avvocato difensore ha ...