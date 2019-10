Zorro Bernal conquista il GranPiemonte | primo successo in Italia per il colombiano sulla

Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nato lo stesso giorno del Pirata,un grandepropriomontagna in cui Pantani compì nel 1999 una delle sue imprese più grandi Eganvince la 103ª edizione del, tagliando in solitaria il traguardo piazzato nei pressi del Santuario di Oropa. Ilnon lascia scampo ai propri rivali, coronando al meglio il grandissimo lavoro del Team Ineos e centrando la vittoria numero 14 in carriera, la prima in. Nato il 13 gennaio come Marco Pantani, era scritto forse nel destino chevincesse proprio su quella stessa montagna, dove nel 1999 il Pirata compì una delle sue imprese più grandi imprese in carriera durante il Giro d’. Una piccola grande soddisfazione per il corridore, protagonista di una stagione esaltante condita anche dalla vittoria al Tour de France. Sul podio insieme asi piazzano il ...

