Ziva lascia NCIS 17 | per ora | ma resta protagonista | le reazioni del team nel 3° episodio

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nonostante non fosse fisicamente presente in scena, la figura diDavid in17 è stata centrale anche nel terzo: in "Going Mobile", il suo ritorno è stato oggetto di riflessioni e timori per l'intera squadra dell'. La preoccupazione del direttore Vance (Rocky Carroll) per il morale degli agenti ha spinto Jack Sloane (Maria Bello) a motivare tutti a parlare dei propri sentimenti riguardo la scoperta che la David è viva, a processare quanto accaduto con il suo ritorno e la successiva ripartenza. Sicuramente l'apparizione diaWashington DC ha avuto un forte in patto su tutti: in un modo o nell'altro, ognuno deve affrontare le conseguenze della scoperta che la David non è morta come ha fatto credere per anni. McGee (Sean Murray) manifesta dei timori per la tenuta emotiva di Bishop (Emily Wickersham) e per come sta affrontando l'incontro con la donna che ...

