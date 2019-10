Zeina e Teseo | canieumani it per capire davvero il mondo a 6 zampe

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Una donna e un cane passeggiano liberi per le strade di Napoli. Lei ha i capelli blu, lui il pelo biondo. Nel quartiere dove abitano li conoscono bene e, come ogni mattina, al bar dove fanno entrambi colazione li accolgono con entusiasmo. Un cappuccino per lei, un “cornetto” per lui che spesso viene allungato dal barista dopo un abbaio richiedente ma, soprattutto, coinvolgente. SonoAyache, giornalista e educatrice cinofila, e il suo “compagno di vita”, un meticcio di sette anni che ha incontrato, per la prima volta, in Grecia. Sono una coppia e allo stesso tempo due individui con un percorso in comune che alle volte è, appunto, semplicemente girare per il quartiere e condividere la giornata con la gente che li saluta e riconosce, ma che non cela, agli occhi di chi li guarda con più attenzione, un lungo percorso dal quale provengono per provare a capirsi e rispettarsi ...