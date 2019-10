Xbox offre lavoro a chi è stato licenziato da PlayStation?

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Poco dopo l'ufficializzazione di PS5, in arrivo per Natale 2020, nella rete ha riverberato un'altra notizia, quella del licenziamento da parte didi una fetta di organico, in ottica di un riassestamento degli equilibri interni dell'azienda.Come possiamo vedere, se da una parteli ha licenziati, dall'altrasembra disposta ad assumerli, o quanto meno si mostra aperta ad assumere proprio a chi èda pochissimo.Lo stesso Aaron Greenberg, general manager per il marketing di, si è detto dispiaciuto per l'accaduto, e non ha perso occasione per pubblicare la pagina degli annunci lavorativi per la sede di Seattle della società. Leggi altro...

