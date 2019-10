X Factor 2019 gli Under Uomini scelti da Malika Ayane ai Bootcamp | i nomi in

X Factor 2019 gli Over scelti da Mara Maionchi ai Bootcamp - i nomi in aggiornamento Live : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 Over di Mara Maionchi i concorrenti scelti – aggiornamento Live dalle 21:15 Seconda serata dedicata ai Bootcamp giovedì 10 ottobre su Sky Uno, dopo le Under Donna di Sfera Ebbasta (leggi qui) e i Gruppi di Samuel (li trovi qui) è la volta di Mara Maionchi di selezionare gli Over e di Malika Ayane di scegliere i suoi Under Uomini. In arrivo anche il Daily di X Factor che sarà condotto da Luna ...

Concorrenti X Factor 2019 Home Visit/ Mara Maionchi e Malika Ayane puntano su... : Concorrenti Home Visit X Factor 2019: dopo le scelte di Samuel e Sfera Ebbasta, arrivano quelle di Malika Ayane e Mara Maionchi. Ecco tutti gli ammessi.

#XF13 – X Factor 13 – Quinta puntata del 10/10/2019 – I Bootcamp e la Five Chairs Challenge. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Quinta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

Chi è la conduttrice di X Factor Daily 2019 : tutto su Luna Melis - ex di X-Factor : Ha conquistato oltre 16 milioni di views su YouTube con il suo singolo «Los Angeles», è motivo di vanto per la sua amata Sardegna e oggi Luna Melis, tigrotta delle Under di Manuel Agnelli, si prepara a una nuova avventura: la conduzione di X Factor Daily e il conseguente racconto giornaliero della preparazione dei concorrenti ai live del talent X Factor 2019 che ha già visto molti talenti e colpi di scena: basti pensare al ...

Chi è Luna Melis - la conduttrice del Daily di X Factor 2019 : Si chiama Luna Melis la nuova conduttrice del Daily di X Factor 2019. Si tratta di un volto noto al grande pubblico dato che la cantante ha preso parte all’edizione 2018 dello show. La promozione “sul campo” per lei è arrivata dopo la conduzione di Benji & Fede e prima ancora quella di Aurora Ramazzotti, che oggi si occupa di radio. Giovane, talentuosa e con un carattere deciso, Luna è stata una delle grandi rivelazioni ...

X Factor 2019 : la nuova conduttrice del daily è l’ex concorrente Luna Melis : La cantante Luna Melis è la nuova conduttrice di X Factor daily 2019 Addio Benji e Fede a X Factor. L’edizione 2019 del daily del talent show di Sky sarà condotto da Luna Melis. Per gli appassionati del programma non è una novità: la nuova conduttrice è un’ex concorrente dello show. Luna è infatti la […] L'articolo X Factor 2019: la nuova conduttrice del daily è l’ex concorrente Luna Melis proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 Bootcamp/ Eliminati e diretta : Sfera alle prese con le under donne : X Factor 2019, Bootcamp: diretta ed Eliminati puntata 3 ottobre 2019: sul palco tocca alle under donne. È il momento di Sfera Ebbasta

X Factor 2019 - Kimosabe o Keemosabe? Il nome corretto della band rifiutata da Samuel : Dopo il Bootcamp di X Factor 2019, tutti parlano dei Keemosabe. O dei Kimosabe, e per fortuna non esiste un2019;altra alternativa. Sì, perché la verità è questa: tutti parlano di questa band, che sembrava una di quelle da tenere d2019;occhio nel programma fin dalle Audition finché non sono stati eliminati da Samuel (a causa di uno switch), ma in pochi sanno davvero chi sono e, soprattutto, qual è il loro nome. ...

X Factor 2019 - Samuel - Keemosabe - è polemica sul bootcamp : Altro che «Ammutinamento del Bounty», a X Factor 2019 è andata in scena una vera e propria rivolta, ai danni di Samuel. Per la prima volta nella storia (della versione italiana) del talent show, la scelta di un giudice è stata criticata dal pubblico con una sequela prolungata di fischi che renderebbero orgogliosi degli hooligans. La contestazione è stata talmente forte che perfino lo stesso Samuel, alla lunga, ha perso ...

Ascolti X Factor 2019 - prima parte di Bootcamp di X Factor 13 : Ascolti X Factor 2019 – Gli Ascolti della quarta puntata prima parte Bootcamp Scoppiettante puntata di X Factor 2019 con Manuel e Sfera Ebbasta che hanno selezionato durante i Bootcamp i 5 concorrenti da portare alle Home Visit (leggi qui i Gruppi di Samuel, qui trovi le Under Donna di Sfera). Una puntata che ha visto le reazioni scomposte del pubblico dopo la decisione di Samuel di eliminare i Keemosabe (leggi qui) ma anche Sfera ha avuto ...

X Factor 2019 - Bootcamp di Sfera e Samuel : colpi di scena e polemiche : X Factor 2019, in onda i primi Bootcamp: le categorie di Samuel e Sfera Ebbasta nella prima puntata del 3 ottobre È andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2019, uno dei momenti più attesi dagli appassionati del talent show. Il numero limitato di posti, o meglio di sedie, gli switch […] L'articolo X Factor 2019, Bootcamp di Sfera e Samuel: colpi di scena e polemiche proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 Bootcamp/ Eliminati e diretta : Sfera alle prese con le under donne : X Factor 2019, Bootcamp: diretta ed Eliminati puntata 3 ottobre 2019: sul palco tocca alle under donne. È il momento di Sfera Ebbasta

X Factor 2019 : Giordana Petralia canta Strange World con l’arpa (VIDEO) : X Factor 2019: Giordana Petralia si è presentata ai Bootcamp davanti a Sfera Ebbasta cantando “Strange World” con l’arpa (VIDEO) Oggi è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step prima dei live. Il secondo a selezionare è stato Sfera Ebbasta con le “under donna”, a lui con l’arduo compito di scegliere ...

X Factor 2019 : Sofia Tornambene canta La Leva Calcistica 68 di De Gregori (VIDEO) : X Factor 2019: Sofia Tornambene si è presentata ai Bootcamp davanti a Sfera Ebbasta cantando “La Leva Calcistica 68” (VIDEO) Oggi è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step prima dei live. Il secondo a selezionare è stato Sfera Ebbasta con le “under donna”, a lui con l’arduo compito di scegliere cinque ...