Vuoi esprimere la vera te stessa? Prova così

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano, preoccupati se tu non apprezzi te stesso”. L’avvertimento di Confucio ha ormai migliaia di anni, ma è sempre valido e un buon antidoto alle giornate in cui tutto sembra andare storto, quando tutto sembra difficile intorno a noi. Confucio indicava la via d’uscita senza esitazioni: nella vita la cosa più importante èquello che siamo, senza condizionamenti esterni. Non sempre è facile, non sempre ci appare chiara la strada seguire. Abbiamo bisogno di indicazioni, di modelli da seguire. Spesso poi non sappiamo da dove cominciare perché l’impresa ci sembra davvero troppo grande da affrontare. E sbagliamo. Come dice George Eliot “Non è mai troppo tardi per diventare le persone che avreste potuto essere”. Basta iniziare nel modo giusto per ...

