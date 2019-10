Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Russia | gli azzurri puntano alla quinta vittoria

Italia-Russia Volley - Coppa del Mondo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Venerdì 11 ottobre si giocherà Italia-Russia, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderenno in campo a Hiroshima (Giappone) per andare a caccia della quinta vittoria nel torneo e provare a insidiare il quarto posto del Giappone in classifica generale. La nostra Nazionale, reduce dai successi contro Egitto e Australia, vuole proseguire in questo buon momento e troverà di fronte un avversario di rango ma ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica di oggi. Brasile travolge USA - la sfida con la Polonia vale il trofeo. Italia quinta : Il Brasile ha sconfitto gli USA per 3-0 nel big match della settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, i Campioni Olimpici si confermano così in testa alla classifica a punteggio pieno (7 vittorie, 21 punti) e conservano un successo di vantaggio sulla Polonia che ha liquidato l’Egitto con un rapido 3-0. Appare ormai chiaro che il trofeo verrà messo in palio nello scontro diretto tra Brasile e Polonia che andrà in scena ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Nelli e Anzani sugli scudi : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 nel match valido per la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile e ha infilato la quarta vittoria nel torneo, gli azzurri si sono imposti abbastanza agevolmente contro gli aussies e proseguono così la propria marcia. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini che sono scesi in campo a Hiroshima (Giappone). GABRIELE Nelli: 7,5. Offre una prestazione di grande sostanza guidando gli ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Russia. Programma - orari e tv : Domani venerdì 11 Ottobre alle ore 8.00 andrà in scena l’ottava partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley. Gli azzurri giocheranno contro la Russia. Gianlorenzo Blengini sta sfruttando questa competizione per dare spazio ad alcuni giovani di talento. Gli azzurri sin qui hanno avuto un percorso caratterizzato da alti e bassi. Blengini ha scelto di non convocare per questa competizione diversi big come Simone Giannelli, ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia 3-0 - quarta vittoria degli azzurri. Nelli top scorer : Arriva la quarta vittoria per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Australia per 3-0 (30-28; 25-13; 25-22) e sale momentaneamente al quinto posto in classifica in attesa dell’impegno della Russia che sarà proprio il prossimo avversario degli azzurri (domani mattina, ore 08.00). A Hiroshima (Giappone) i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno ottenuto un successo importante nel ...

LIVE Italia-Australia 3-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri conquistano senza troppe difficoltà la quarta vittoria nella competizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.47 Grazie per aver vissuto le emozioni di Italia-Australia in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata. 9.45 Dopo un primo set decisamente complicato, gli azzurri hanno preso in mano le redini del gioco. Si sono alzate le percentuali a muro e soprattutto in attacco. Nelli, Kooy e Anzani autori di una prova di grande spessore. Una buona risposta dei ragazzi di Blengini che con questa ...

LIVE Italia-Australia 3-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri conquistano senza troppe difficoltà la quarta vittoria nella competizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 L’ITALIA CONQUISTA LA quarta vittoria IN QUESTA Coppa DEL Mondo!!!! 24-22 Ottimo costruzione dell’Italia con Nelli che attacca da seconda linea senza muro. 23-22 Errore al servizio di Nelli. 23-21 Bolide in diagonale di Nelli toccato ma non arginato dal muro. 22-21 L’Australia difende molto bene sul contrattacco dell’Italia e Stockton mette a segno un pallonetto ...

LIVE Italia-Australia 2-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : terzo set in parità 16-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-18 L’attacco di Nelli viene murato, fortunatamente viene fischiata l’invasione. 16-18 Il mani fuori di Stockton consegna un break importante ai suoi. 16-17 Forza il servizio Sbertoli e sbaglia. 16-16 Kooy caldissimo in questa fase chiude in diagonale. 15-16 Ancora Stockton con un attacco fortissimo sulle mani del muro con la palla che termina out. 15-15 Tanta confusione in ...

LIVE Italia-Australia 2-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri dominano il secondo set chiuso 25-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Errore al servizio di Kooy. 1-0 Ottimo servizio di Kooy per Anzani è facile mettere giù. Si riparte, Italia al servizio con Kooy. 25-13 LAVIAAAAAA APPOGGIA SOPRA LE MANI DEL MURO! ITALIA AVANTI 2-0. 24-13 Muro di Sbertoli!!!! 23-13 Bolide da seconda linea di Lavia!!! 22-13 Ace di Passier che bacia dolcemente la linea di fondo campo. 22-12 Peccato per il muro di Sbertoli su Walker che ...

LIVE Italia-Australia 1-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri in vantaggio nel secondo set 16-8 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-9 Lunghissimo l’attacco di Stockton” 19-9 Fortunata l’Australia. L’attacco di Smith murato da Antonov viene spinto dal nastro out. 19-8 Antonov gioca con le mani del muro avversario. 18-8 E’ successo di tutto. Balaso ha difeso in maniera incredibile. Anzani ha fatto un gran muro e ha esultato ma la palla non era terminata giù alla fine Curtis Jeffrey Arthur ...

LIVE Italia-Australia 1-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri vincono il primo set 30-28 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-28 Sempre lui NELLIIIII. Mani fuori fortissimo che consegna agli azzurri il primo set. 29-28 Nelli caldissimo mette a segno il punto che ci consegna l’ennesimo set point. 28-28 Gli azzurri troppo imprecisi. Ancora una volta in difficoltà gli australiani in difesa ma l’attacco è debole e Smith ne approfitta. 28-27 Bomba di Nelli in diagonale!!! 27-27 L’Italia spreca ...

LIVE Italia-Australia - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri tornano avanti nel punteggio 20-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 ACEEEEEEEEEEEEEE NELLIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Bolide inarrestabile al servizio. Time out chiamato da Mark Lebedew. 19-19 Risponde da par suo Nelli che vola altissimo e attacca sopra le mani del muro. 18-19 Ancora Curtis Jeffrey Arthur Stockton con un grande diagonale. 18-18 Fantastico primo tempo di Simone Anzani che riporta in parità gli azzurri. 17-18 Smith gioca con le mani del ...

LIVE Italia-Australia - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : si comincia! azzurri a caccia della quarta vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Mani out di Curtis Jeffrey Arthur Stockton, l’Australia torna sotto. 4-1 Ancora Cavuto preciso in attacco. 3-1 Errore al servizio di Kooy, palla in rete. 3-0 Aceeeeeeeeeee Koooooooy! 2-0 Ancora Cavuto a muro chiude la strada a Bell. 1-0 Primo punto molto combattuto e chiuso da Cavuto con un mani fuori. SI PARTE! Italia al servizio 7.59 Le squadre sono in campo è tutto pronto per ...