Visite specialistiche docenti e personale ata | quali permessi sono possibili

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 10 ottobre 2019)ata:cheAta posfruire in caso dida effettuare durante una giornata lavorativa? Per rispondere a questa domanda, bisogna prendere come principale riferimento il contratto di settore, che però distingue la modalità di fruizione deidurante la visita specialistica per le due figure professionali del comparto scuola. In ogni caso, sia ildocente sia quello Ata posprendersi una giornata senza essere sottoposti a visita fiscale Inps.validi e reperibilità fiscale Per ildocente bisogna prendere in considerazione il CCNL Scuola 2006/2009, e più precisamente l’articolo 17, comma 16, che recita quanto segue: “Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di ...

AgostiniFab : RT @SM_Difesa: Il prossimo weekend, al Foro Italico, le #ForzeArmate parteciperanno alla Manifestazione @Tennisanfriends dedicata alla #sal… - vincenzogfg : RT @SM_Difesa: Il prossimo weekend, al Foro Italico, le #ForzeArmate parteciperanno alla Manifestazione @Tennisanfriends dedicata alla #sal… - RED_269 : RT @SM_Difesa: Il prossimo weekend, al Foro Italico, le #ForzeArmate parteciperanno alla Manifestazione @Tennisanfriends dedicata alla #sal… -