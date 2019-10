Vincono insieme a Win For Life 6 mila euro al mese per vent’anni tutti versati sul conto

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Una vincita incredibile per una coppia di Valdagno. I due, molto innamorati, avevano decisodi giocare a “Win For”. La coppia riesce a vincere il più ambito dei premi, 6alper. I due decidono che i soldi devono essere accreditati mensilmente suldi lui. Poi succede un grossissimo imprevisto. I due si lasciano e lui continua a intascare seialsenza versare unalla sua ex ragazza. I fatti risalgono al 2010. Sembra che dopo la vincita sarebbe stato lui a lasciare, dopo qualche, la ragazza. La ragazza ha invano tentato di avere la sua parte ma l’ex ragazzo non ha mai voluto saperne di versare neanche un. La giovane ha deciso di denunciare l’ex ragazzo. Ora, dopo anni di cause, l’ex fidanzato, un uomo di 41 anni, è stato condannato penalmente per appropriazione indebita e costretto a pagare ...

PaoloIvanoCucce : RT @FNPCISLSicilia: @Cuccello modello che va seguito è quello dell'alleanza contro le povertà. Tante associazioni che stanno insieme, anch… - santinobarbera : RT @FNPCISLSicilia: @Cuccello modello che va seguito è quello dell'alleanza contro le povertà. Tante associazioni che stanno insieme, anch… - antoniodb69 : RT @FNPCISLSicilia: @Cuccello modello che va seguito è quello dell'alleanza contro le povertà. Tante associazioni che stanno insieme, anch… -