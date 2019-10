Via l' area cani da Villa Gruber | la protesta del quartiere

Mareamico : "SalViamo Punta Bianca" : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Ad Agrigento, nell’estremo est della sua costa, c’è una zona di una bellezza unica: Punta bianca. Si tratta di una splendida falesia di marna sulla quale sorge una vecchia caserma della Guardia di finanza, da diversi anni abbandonata al suo destino". E' la denuncia del

Ex deposito Viale Valente : prosegue bonifica dell’area : Roma – L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, è tornato a parlare della situazione dell’ex deposito giudiziario abbandonato a viale Giovanni Battista Valente e dell’area circostante: “Come annunciato in un post la scorsa settimana, stiamo lavorando assiduamente per restituire decoro all’area. La scorsa settimana ho avvisato la cittadinanza dell’inizio delle operazioni di bonifica e dei conseguenti lavori ...

Alfonsi-Vincenzoni : dopo incontro con Fiorini avViato ripristino area ludica Piazza Dante : Roma – “Siamo soddisfatte dell’incontro avuto ieri con la nuova Assessora al verde del Campidoglio Laura Fiorini in seguito al quale, dopo nostra richiesta, il Dipartimento sta provvedendo al ripristino dell’area ludica di Piazza Dante con il posizionamento di nuovi giochi”. Questa la dichiarazione di Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni rispettivamente Presidente e Assessora all’Ambiente del Municipio Roma I Centro. “Come ribadito anche con ...

Messina - alluvione 2009 : al Via il consolidamento dell’area di Gallodoro : L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ha avviato le procedure per mettere in sicurezza l’area di Gallodoro, nel messinese, profondamente colpita dall’alluvione dell’ottobre 2009. La gara per i servizi di ingegneria e la progettazione esecutiva dell’intervento di consolidamento dell’intera area è stata pubblicata. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 17 ...

Incendi Amazzonia - WWF : “Tre ecoregioni sotto scacco del fuoco nell’area fra BoliVia - Brasile e Paraguay” : L’Amazzonia è ancora sotto scacco: da un lato la natura divorata dalle fiamme, dall’altro popolazioni che restano senza spazi per vivere e sostenersi. Per capire quali siano le ‘micce’ che hanno scatenato questo inferno e come si stia affrontando questa emergenza, il WWF ha raccolto la testimonianza di Jordi Surkin, direttore dell’Unità di Coordinamento Amazzonica del WWF Latino America che vive e lavora in una delle aree più colpite della ...