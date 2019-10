Vettel e Leclerc | la F1 incontra il rugby

F1 - Charles Leclerc risponde a Vettel : “Dobbiamo rispettare gli ordini di scuderia! Non era chiaro per entrambi…” : Charles Leclerc spera di essere competitivo nel GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend a Suzuka anche se l’incombere del tifone Hagibis non fa dormire sonni tranquilli. Il pilota della Ferrari è reduce dall’amaro terzo posto di Sochi dove sperava di vincere ma poi il problema meccanico avuto da Sebastian Vettel ha cambiato tutte le carte in tavola, quanto successo in Russia col compagno di squadra ...

F1 - Sebastian Vettel : “Ho sbagliato a disobbedire all’ordine di scuderia. Lotta intensa con Leclerc” : Giornata di dichiarazioni a Suzuka dove nel weekend si correrà il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è però fortemente a rischio a causa del tifone Hagibis che si sta abbattendo sulle isole nipponiche. Si torna in pista dopo il discusso GP di Russia dove Sebastian Vettel si è dovuto ritirare a causa di un problema meccanico dopo che non aveva risposto a un ordine di scuderia che prevedeva l’inversione di prima e seconda ...

Formula 1 – Vettel - la battaglia con Leclerc e l’ordine non rispettato a Sochi : “ecco cosa ci siamo detti con Binotto” : Sebastian Vettel pronto per il weekend di gara di Suzuka, prima di pensare al Giappone il tedesco chiarisce la situazione in casa Ferrari a seguito del Gp di Russia Suzuka è pronta per ospitare il Gp del Giappone: oggi i piloti hanno incontrato fan e giornalisti in attesa di poter tornare in pista dopo la settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, per battagliare nuovamente. Il weekend giapponese potrebbe essere rovinato dal tifone ...

F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc o Sebastian Vettel - chi è la vera prima guida in Ferrari? Un dubbio da sciogliere in vista del 2020 : Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Siamo alla vigilia del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus volge lo sguardo verso Suzuka (Giappone), dove la Rossa punta al quarto successo stagionale per dar seguito a una seconda parte d’annata convincente. Il weekend in Russia è stato quello dell’amarezza e delle polemiche per il Cavallino Rampante. Il problema tecnico sulla SF90 del tedesco ha privato anche l’altra di una ...

F1 - Lewis Hamilton sugli equilibri in Ferrari : “Si sta puntando su Leclerc - mi dispiace per Vettel” : “Sembra proprio che la Ferrari stia impostando il suo futuro su Leclerc. Sono molto dispiaciuto per Seb. La scuderia è cresciuta grazie a lui, non certo grazie a Charles. Vederlo vincere a Singapore mi ha fatto sentire bene, se lo meritava. È una persona molto dedita a quello che fa“. Sono queste le parole pronunciate dal leader del Mondiale 2019 di F1 Lewis Hamilton sul tema “equilibri in Ferrari”. Le discussioni negli ...

Formula 1 - a tutto Leclerc : “all’inizio non osavo parlare - ora so ciò che voglio. Vettel? Voglio batterlo” : Il pilota della Ferrari ha parlato della sua prima stagione in Ferrari, analizzando anche alcuni momenti importanti di quest’anno Piano piano, Charles Leclerc si è fatto spazio nell’universo Ferrari, entrando in punta di piedi per ritrovarsi poi davanti a Sebastian Vettel nella classifica iridata. photo4/Lapresse Una crescita repentina, che gli ha permesso di portare a casa anche due vittorie, di cui una nel tempio della ...

Basta giochetti e team order - che sia la pista a decidere tra Vettel e Leclerc : La Ferrari si è incartata a Sochi a causa della propria complicata strategia, venendo ‘tradita’ dalla voglia di vincere di Vettel e Leclerc Ingestibili e agguerriti, per di più senza un Mondiale in palio. La situazione che vive la Ferrari con Vettel e Leclerc è davvero paradossale, una continua rincorsa a strategie e giochetti che, fondamentalmente, servono a poco se non a complicare e rendere più freddo il rapporto tra i due ...

F1 - gerarchie confuse tra Leclerc e Vettel. Ora serve fare chiarezza : Mattia Binotto si sta rendendo sempre più conto, a sue spese,e che il ruolo del team principal di una scuderia di Formula Uno è quanto mai complicato. Per questa figura si deve essere tante cose contemporaneamente. Si deve dare l’indirizzo giusto dal punto di vista tecnico, si deve guidare il team a livello politico, si deve valutare quale strategia adottare, ci si deve circondare di una squadra che deve proporre una vettura competitiva, ...

Formula 1 - incertezza Ferrari dopo la partenza del Gp di Sochi : tutti i team radio di Leclerc e Vettel con il muretto box [VIDEO] : Il botta e risposta tra Vettel e Leclerc con il muretto box della Ferrari durante i primi giri del Gran Premio di Sochi Primi giri davvero infuocati a Sochi per la Ferrari, conseguenza della strategia definita prima del Gran Premio di Russia, secondo la quale Leclerc avrebbe dovuto dare la scia a Vettel per superare Hamilton. Lapresse Un piano riuscito alla perfezione, con il tedesco addirittura saltato in testa alla corsa, recuperando ben ...

F1 - Mondiale 2019 : Vettel-Leclerc - un binomio preoccupante. Meno strategie e più libertà d’azione in pista : Ammettere di essere delusi dall’esito della gara di Sochi (Russia), 16° round del Mondiale 2019 di F1, non è certo fare uno sgarbo a qualcuno, guardandola in chiave ferrarista. Il risultato delle qualifiche aveva alimentato forti speranze sulla corsa domenicale, viste anche le indicazioni che si erano avute nel corso del weekend nelle simulazioni del passo gara. Il riscontro finale è stato diverso e le Mercedes hanno allungato la striscia ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel brillante ma affossato dalla Ferrari a Sochi? La Rossa ha già scelto Leclerc : Sebastian Vettel e l’amarezza di un ritiro. Il GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2019 di F1, poteva essere territorio di conquista per la Ferrari ma il problema avuto sulla centralina della Power Unit ha estromesso il quattro volte campione del mondo, facendo saltare per aria la strategia della Rossa. Già, strategia. E’ la parola della corsa russa. Sì, perché è stata propria lei a essere protagonista nella gara di Sochi. La ...

F1 - GP Russia 2019 : Ferrari - un gioco di squadra incomprensibile. Leclerc agevolato mentre Vettel stava dominando. Poi il crack.. : Utilizzando una nota canzone di Fabio Concato questa poteva e doveva essere Una domenica bestiale per la Ferrari e invece si è trasformata in un incubo su più fronti. Il GP di Russia 2019 di F1 si è chiuso con una sorprendente doppietta Mercedes regalata su un piatto d’argento dai problemi di affidabilità della vettura di Sebastian Vettel che sono capitati nel momento perfetto per permettere alle Frecce d’Argento di sfruttare la ...