Ascolti TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Il Diritto di Contare (20.5%) - Amici Celebrities 15.3%. Colò 2.6% - ExtraVergine 0.09% : Michelle Hunziker e Laura Torrisi Nella serata di ieri, Mercoledì 9 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.46 – il film in prima tv Il Diritto di Contare ha conquistato 4.391.000 spettatori pari al 20.45% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 alle 0.35 – la quarta puntata di Amici Celebrities – con l’esordio di Michelle Hunziker alla conduzione – ha raccolto davanti al video 2.738.000 spettatori pari ...

L'oroscopo dell'11 ottobre da Ariete a Vergine : ottimo venerdì in amore per il Toro : L'oroscopo di venerdì 11 ottobre 2019 riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sui primi sei segni. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro? Bene, togliamo subito ogni dubbio in ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 10 ottobre : Vergine confusa - Cancro premuroso : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di giovedì, cerca di conciliare le volontà di ciascun segno zodiacale con i desideri. Ecco che le sensazioni amorose prendono il volo per Scorpione, Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro, che approfondiranno gli affetti in modo profondo e riflessivo. Le emozioni diventano più perspicaci nelle previsioni astrali segno per segno e fanno affidamento sulle configurazioni planetarie favorevoli per ...

ExtraVergine : Lodovica Comello protagonista di una sitcom piccante e al femminile : Extravergine - Melissa Anna Bartolini, Lodovica Comello, Pilar Fogliati e Stella Pecollo Sex & the City ha fatto scuola, sdoganando la sessualità femminile e raccontandola da tutti i punti di vista possibili. Meno uno, forse, ovvero la verginità ad oltranza: nessuna tra Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha era giunta illibata alla soglia dei trent’anni, come invece succede a Dafne, la protagonista della nuova serie comedy prodotta da ...

L'oroscopo di giovedì 10 ottobre : Pesci in rialzo - Luna in opposizione alla Vergine : Durante la giornata di giovedì 10 ottobre, i nativi Capricorno saranno gentili e disponibili, soprattutto in ambito sentimentale, mentre l'Acquario avrà le idee chiare in ambito lavorativo, grazie agli influssi di Mercurio. Nettuno influenzerà i nativi Gemelli, permettendo loro di godersi le loro fantasie sentimentali, single oppure no, mentre per la Bilancia sarà una giornata senza infamia e senza lode, senza nulla di particolarmente ...

ExtraVergine su FoxLife : la recensione in anteprima : Essere illibate in un mondo in cui il sesso non è solo sdoganato, ma è una conditio sine qua non per sentirsi parte di un gruppo, essere qualcuno e ricevere l'approvazione sociale. E' un mondo tutto nuovo, insomma, quello vissuto dalla protagonista di Extravergine, la nuova comedy di Fox Networks Group Italy in onda da oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, alle 21:15 su FoxLife (canale 114 di Sky) e Fox (canale 112). Un mondo tutto nuovo, ok, ma forse ...

Previsioni astrologiche del giorno - 10 ottobre : Leone recupero in amore - Vergine agitata : La seconda settimana del mese sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre. Sarà una giornata di recupero per il Leone, per il quale le prossime giornate si riveleranno favorevoli per i sentimenti, ma anche per i Pesci, che potranno fare affidamento sulla protezione dei pianeti e saranno dunque favoriti in ...

Made in Italy e ExtraVergine - i tentativi italiani di rinnovare il linguaggio delle serie tv : In un momento storico in cui le serie tv imperversano, è facile cadere in quella che è l’omologazione dei linguaggi, che spesso hanno la tendenza ad appiattirsi sui modelli che vengono dal mercato angloamericano. In Italia, in mezzo a tante produzioni che seguono la via dell’innovazione (magari con un pizzico di esterofilia), a volte si ricade in modi di fare tanto criticati in passato, rievocando lo spauracchio della tanto ...

Lodovica Comello «ExtraVergine» nella nuova serie comedy su Fox : Dopo Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, Fox Networks Group Italy prosegue il suo impegno nelle produzioni originali con EXTRAVERGINE, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30’, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) dal 9 ottobre il mercoledì alle 21.15. Una commedia dai...

Oroscopo del weekend dall'11 al 13 ottobre : Cancro romantico - Vergine tranquilla : Il decimo mese dell'anno continua ad avanzare: il weekend compreso fra venerdì 11 e domenica 13 ottobre vede previsioni dell'Oroscopo positive per molti e leggermente sfortunate per altri. In particolare l'Ariete si troverà ad affrontare un periodo in cui in amore sarà un po' restio, mentre coloro che sono nati sotto al segno del Cancro saranno in preda al romanticismo. Giornate particolarmente tranquille per il segno della Vergine, senza ...

Guida Tv mercoledì 9 ottobre - Amici Celebreties - su Sky debuttano Succession - ExtraVergine e Empire : Programmi tv di oggi mercoledì – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Il diritto di Contare 1a Tv free Rai 2 ore 21:20 Rocco Schiavone 3×02 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto Canale 5 ore 21:30 Amici Celebrities Rete 4 ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:20 Killer Elite La7 ore 21:20 Eden un pianeta da salvare Tv8 ore 21:30 Inferno Nove ore 21:30 Nati Stanchi Serie tv e film in Tv Guida ...

ExtraVergine - Pilar Fogliati - Stefano Rossi Giordani - Melissa Anna Bartolini e Stella Pecollo a Blogo (intervista video) : Parte ufficialmente domani, 9 ottobre 2019, alle 21.15, Extravergine, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30 minuti, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) E' Roberta Torre a dirigere le vicende tragicomiche della protagonista, la ventinovenne Dafne Amoroso, interpretata da Lodovica Comello. Dafne vive a Milano e lavora per #Audrey, una rivista online molto trendy, dove cura la rubrica più ...