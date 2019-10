Ventimiglia | Gdf sequestra 144 kg di hascisc | arrestati due marocchini

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Fabrizio Tenerelli Due le operazioni antidroga condotte dalla Guardia di Finanza. La prima ha portato al sequestro di 144 chilogrammi die all'arresto di due; la seconda al sequestro di 63 grammi di cocaina e all'arresto di un milanese Il trucco c’è, ma non si vede. Il tir, infatti, era all’apparenza vuoto, ma la droga: 1.470 panetti diper un peso complessivo di circa 144 chilogrammi era stata nascosta in un doppiofondo, ricavato al di sotto del pianale di carico del pesante mezzo. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza è scattata al casello di(Imperia) dell’Autostrada dei Fiori, dove l’autoarticolato, condotto da dueprovenienti dalla Spagna - uno dei quali residente a Somma Lombardo, in provincia di Varese - è stato fermato, prima che uscisse per raggiungere il centro cittadino. E’ stato il fiuto del cane ...