Upas | Arturo è morto | le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci

Anticipazioni Upas 10 ottobre : la Giordano confortata da Fabrizio dopo la morte di Arturo : È stato un epilogo drammatico quello che i telespettatori di Un posto al sole hanno seguito nella puntata di ieri 9 ottobre: Arturo purtroppo non è riuscito a rivelare a Marina quanto da lui scoperto sull'omicidio Rosato ed è morto a causa di una crisi respiratoria, dopo un duro scontro con Sebastiano. Giunta in ospedale insieme a Fabrizio, la Giordano non ha potuto far altro che constatare il decesso, sentendosi in colpa per non essere corsa ...

Upas - spoiler all’11 ottobre : Arturo affronterà Sebastiano in ospedale : Un posto al sole non smette di emozionare il proprio pubblico proponendo trame sempre più appassionanti ed intricate. Da qualche settimana abbiamo assistito all’ingresso nella soap opera di Rai 3 di nuovi personaggi destinati a rivelarsi centrali per lo sviluppo delle prossime storyline: in particolare, l’incontro di Marina con il padre Arturo ha riaperto vicende del passato ancora oggi irrisolte che ruotano intorno all’omicidio del padre di ...

Upas trame all'11 ottobre : Arturo e Sebastiano avranno un confronto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 7 all'11 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Arturo e Sebastiano, ricoverati allo stesso ospedale, avranno modo di confrontarsi mentre il rapporto tra Marina e Fabrizio diventerà sempre più solido. Tra Renato e Nadia la situazione peggiorerà sempre di più, tanto ...

Anticipazioni Upas al 12 settembre : Marina lotta per riportare in libertà Arturo : La puntata di Un posto al sole di ieri 4 settembre ha suscitato grandi emozioni tra i telespettatori, che hanno faticato a trattenere le lacrime davanti alla decisione di Arturo di costituirsi. Il suo è stato un gesto d'amore, mosso dalla consapevolezza dei ricatti di Alberto Palladini ai danni di Marina. Sarà questa l'uscita dell'uomo che con la sua dolcezza ha subito conquistato l'affetto del pubblico della soap partenopea? Per sapere qualcosa ...