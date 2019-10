Uomini e Donne anticipazioni | Giulio bacia Giovanna | lite epica con Tina Cipollari

Clarissa Marchese incinta : 'Sarà una femminuccia!'/ Uomini e Donne : l'annuncio! : Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano una femminuccia. L'annuncio della coppia di Uomini e Donne arriva su Instagram

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Ottobre 2019 : La Scelta di Veronica! : Nella Puntata di Oggi al trono classico di Uomini e Donne Veronica prende finalmente una decisione. Giulio Raselli imbufalito! Giulia sempre più in sintonia con un pretendente! Ecco cosa succede Oggi in Puntata a Uomini e Donne. Come giudicate Veronica? Sincera o costruita? L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Ottobre 2019: La Scelta di Veronica! proviene da Gossip News.

Fiocco rosa a Uomini e Donne - arriva l’annuncio di mamma e papà : “Possiamo gridarlo al mondo intero” : Una gioia che nessuno riuscirebbe a tenersi dentro. Diventare genitori, il regalo più bello che la vita può dare. E così, a due settimane da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno fatto sapere di aspettare un bebè arriva la notizia. Naturalmente, la coppia sbocciata a Uomini e Donne ha scelto i social per svelare ùil Fiocco che appenderà sull’uscio di casa. Il colore che dominerà sarà il rosa. In arrivo c’è infatti una femminuccia. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli dà il suo primo bacio : Giulio Raselli e Giuliana intimi: scatta il loro primo bacio a Uomini e Donne Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E stavolta ad aver fatto molto parlare i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato il tronista Giulio Raselli, il quale ha dato il suo primo bacio. Com’è successo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Giulio ha portato in esterna Giuliana. In questa ...

“Lei non è tua!”. Maria De Filippi furiosa : trema lo studio di Uomini e Donne : Una puntata infuocata a Uomini e Donne, ospiti alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parole grosse con Maria De Filippi che non le ha mandate a dire. La conduttrice infatti non è nuova a uscite del genere quando gli animi scaldano. Sempre compassata, Maria De Filippi ha dimostrato di non amare particolarmente determinati atteggiamenti e non ha perso tempo a rispondere. Nello studio di Mediaset è andato in onda un ...

Gossip Uomini e Donne - Tina sbugiarda Gemma : la dama la offenderebbe per la corporatura : Tina Cipollari e Gemma Galgani anche quest'anno stanno continuando a bisticciare a Uomini e Donne. L'opinionista e la dama storica del trono over della trasmissione di Maria De Filippi non riescono proprio a sopportarsi e non perdono mai l'opportunità per dirsi a vicenda quello che pensano l'uno dell'altra. Le ultime affermazioni sono state fatte da Tina, che con un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' ha riportato quello che avverrebbe dietro ...

Temptation Island VIP - nuovo scontro di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Uomini e Donne (VIDEO) : ?Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si rivedono a Uomini e Donne e aggiungiamo loro malgrado, a quanto pare. Non appena la coppia scoppiata a Temptation Island VIP si affronta faccia a faccia davanti alle telecamere della trasmissione pomeridiana di Canale 5 è di nuovo scontro, e che scontro!L'ex soubrette del bagaglino che al falò di confronto anticipato ha dato il benservito al suo ex fidanzato, aveva già dato modo di affermare il suo totale ...

Uomini e donne news : il trono classico continua senza SARA TOZZI : Quella andata in onda oggi, giovedì 10 ottobre 2019, è stata una puntata senz’altro particolare di Uomini e donne, in quanto in studio si è verificato un evento piuttosto singolare: parliamo dell’abbandono del trono da parte di SARA TOZZI. Stando alle parole di Maria De Filippi, ribadite successivamente anche dalla ormai ex tronista, la TOZZI non avrebbe del tutto dimenticato la sua precedente relazione e quindi – data l’impossibilità di ...

Uomini E DONNE/ Giulia e Daniele : scappa il bacio - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico: la crisi tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni e il bacio tra Giulia e Daniele

Sara Tozzi dopo Uomini e Donne - lo sfogo dell’ex tronista e la proposta di Maria : Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono: le motivazioni Sara Tozzi ha lasciato il trono di Uomini e Donne sorprendendo tutti i presenti in studio ma ovviamente non noi a casa perché avevamo già saputo della decisione della tronista leggendo le anticipazioni. La motivazione per la quale Sara ha deciso di lasciare la trasmissione […] L'articolo Sara Tozzi dopo Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista e la proposta di Maria proviene ...

Uomini e Donne oggi : Maria De Filippi sbotta con Andrea Ippoliti : Maria De Filippi oggi a UeD esprime perplessità su Andrea Ippoliti E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato il duro confronto tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo, i quali non se le sono mandate a dire. L’uomo ha anche confessato di averla ripensata ultimamente con rabbia, aggiungendo che l’avrebbe praticamente attaccata al muro per il modo in cui si ...

Uomini E DONNE/ 'Armando mi fa sentire bella...' : Ida Platano pronta... - trono over - : UOMINI e DONNE trono over: Ida Platano sempre più presa da Armando Incarnato. 'Mi fa sentire bella e desiderata', ammette la dama che su Riccardo...

Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara?/ Auguri a Uomini e Donne - poi... : Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara? Gli Auguri di Maria De Filippi a Uomini e Donne, poi la verità e la rivelazione dello scherzo.

Uomini e Donne trono classico - Sara Tozzi abbandona : "Ho preferito dirlo perché io sono così" (VIDEO) : La puntata del trono classico di Uomini e Donne si apre subito con il colpo di scena della quale eravamo già a conoscenza da qualche settimana: Sara Tozzi abbandona improvvisamente il trono a poche settimane dal suo inizio, è uno dei troni più brevi della storia della trasmissione di Canale 5.Maria de Filippi cerca di tranquillizzare da subito l'ormai ex tronista senza che gli altri capissero il perché "Stai serena" dice la conduttrice, Tina e ...