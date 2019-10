Una ricerca ha dimostrato che solo pensare a un’attività motoria facilita la

PS5 ed Xbox Scarlett - gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per Una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...

Secondo un istituto di ricerca economico britannico Una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

Reggio Calabria - si fingono turisti per arrestare un uomo ricercato per violenza su Una 15enne : I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi liguri, hanno escogitato un piano per catturare un malvivente, che era ricercato da mesi perché accusato di evasione, violenza sessuale su minore e aggressione. L'uomo lavorava come receptionist in un hotel, e militari si sono finti turisti per incastrarlo.Continua a leggere

Bicycles Will Save the World - Una coppia di ricercatori (con la loro cagnolina) lascia il lavoro per disegnare pedalando Una bici sull’Europa : Percorrere oltre 6.000 km in bici tracciando tracciando sull’Europa la forma di una gigantesca bicicletta per promuovere l’uso di questo mezzo di trasporto come alternativa concreta all’automobile, per combattere le minacce poste dei cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento dell’aria. È questo l’obiettivo di Bicycles Will Save the World, il progetto intrapreso da Arianna Casiraghi, 37 anni, e dal marito Daniel ...

Una Vita - spoiler del 5 ottobre : la Alvarado alla ricerca delle sue origini : Una nuova puntata della soap Una Vita attende i telespettatori nel pomeriggio di sabato 5 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, dove scopriremo tutte le novità riguardanti gli abitanti di Acacias. Mentre Samuel sarà alle prese con la sua disastrosa situazione economica, Ursula sarà aiutata da padre Telmo, il quale la ospiterà in casa sua e le offrirà un posto come domestica. Lucia invece, grazie alla cugina Celia, continuerà ...

Ricerca - Cnr : “Inaugurata Una nuova stazione marina a Capo Granitola” : Inaugurata a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. In rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al Territorio Toto Cordaro, che ha sottolineato “la forte sintonia che si e’ sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr ...

MotoGp – Petrucci alla ricerca di Una soluzione in Thailandia : “non devo scordarmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...

Atletica - Mondiali 2019 : le finali di oggi. Gong Lijiao alla ricerca del bis iridato. ShaUnae Miller-Uibo punta all’oro nei 400 : Oggi, giovedì 3 ottobre, si disputeranno due finali, ma saranno assegnati quattro titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Si concluderanno, infatti, le discipline con prove multiple. Diamo uno sguardo alle varie gare in programma e a tutti i favoriti della settima giornata della rassegna iridata. GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – La grande favorita di questa gara è la campionessa in carica Gong ...

Red Dead Online – la famiglia Owlhoot : Una banda di ricercati sadici e senza cuore : Responsabili degli efferati omicidi di innumerevoli viaggiatori innocenti, sulla testa dei principali membri della famiglia Owlhoot è stata posta una taglia, con effetto immediato. Attualmente operante nel Rio Bravo, questa famigerata banda di desperados è ricercata per molteplici accuse di barbarie e omicidi nei dintorni del Benedict Pass. È imperativo e di massima urgenza che questi pericolosi criminali ...

Poweramp v3 si aggiorna con tantissime novità tra cui Una nuova opzione di ricerca e nuovi font : La build 842 di Poweramp v3 porta moltissime novità al lettore musicale più personalizzabile sul Google Play Store: gli sviluppatori di quest’app continuano ad aggiungere funzionalità dopo funzionalità, come il recente supporto ad Android Auto e una migliorata integrazione con l’Assistente Google, ma oggi forse si sono superati. La lista è lunga, per cui bando alle ciance ed ecco qui il changelog: nuovi font scalabili con le ...

Il segreto - spoiler del 30 settembre : Isaac alla ricerca di Alvaro per vendicare la LagUna : Un nuovo appuntamento con la soap Il segreto attende i telespettatori nel corso del pomeriggio di lunedì 30 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Molti colpi di scena e intrighi terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica, soprattutto dopo quanto accaduto ad Elsa la quale, come sappiamo, è stata ingannata e tradita dal suo promesso sposo. Il dottor Alvaro infatti è fuggito proprio il giorno delle nozze, lasciandola ...

La passione per i videogiochi associata a un futuro da hacker e cybercriminali? Ecco i risultati di Una ricerca : Una nuova ricerca condotta dalla Michigan State University ha identificato le caratteristiche e i comportamenti nei giovani che potrebbero portarli con maggiore facilità sulla strada dell'hacking e in generale del cyber-crimine. A quanto pare tra i tratti più comuni ci sono "l'ossessione per i videogiochi e il frequentare cattive compagnie.""Conosciamo molto bene lo scopo e la minaccia dell'hacking, ma il problema è che non sapevamo esattamente ...

Cambiamento climatico - “temperature già aumentate di 2 gradi” : lo dimostra Una ricerca sulle albicocche durata 40 anni : Quarant’anni di studio sulla fioritura di diverse varietà di albicocco, in una delle collezioni più ricche del bacino del Mediterraneo, per raccontare i cambiamenti climatici e la relazione con la produzione agricola. Una ricerca realizzata nella costa toscana ha rilevato che le temperature medie invernali sono aumentate fino a oltre due gradi, in particolare nel mese di gennaio, durante quattro decadi. I mesi invernali sono necessari alle gemme ...

Pfas : al via Una grande ricerca Usa per studiarne gli effetti : Coinvolgerà ben sette università lo studio che negli Stati Uniti i Centri per il controllo delle malattie (Cdc) e l’Agenzia per il registro delle sostanze tossiche e malattie (Atsdr) hanno deciso di finanziare per studiare gli effetti sulla salute del consumo di acqua potabile contaminata da Pfas, sostanze largamente utilizzate, ad esempio in alcuni cosmetici, in molti attrezzi da cucina, o ancora per rendere impermeabili i vestiti e ...