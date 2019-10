Una notte in ambulanza con i volontari della Croce Verde

Notte di violenze su Una 13enne : fermati due nigeriani a Como : Dopo aver accompagnato a casa un'amica a Como, è stata avvicinata da un suo connazionale. L'uomo le ha strappato di mano il telefono cellulare, poi l'ha trascinata nel suo appartamento. E lì l'ha violentata. La vittima è una ragazzina nigeriana di 13 anni che ha raccontato alle forze dell'ordine di avere subito abusi sessuali anche da un amico del padrone di casa. I due aggressori, cittadini nigeriani regolari in Italia e poco più che 20enni, ...

Pamela Prati fotografata nella notte : da sola in Una sala Bingo : Da sola, nella notte, in una sala Bingo: Pamela Prati è stata immortalata dai fotografi di Diva e Donna durante una serata romana. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone, la showgirl sarda sta vivendo una nuova fase della sua vita (e della carriera). Mentre nei programmi televisivi si parla sempre meno dell’affaire che l’ha vista coinvolta per diversi mesi, l’ex star del Bagaglino è tornata su Instagram. Appoggiata dai fan e da chi ...

Pamela Prati - “eccola entrare da sola nella notte in Una sala bingo” : Sono le 23 quando Pamela Prati raggiunge una sala Bingo di Roma, una presenza che non passa inosservata e viene immortalata dai fotografi del settimanale Diva e Donna. Un amico misterioso la accompagna in auto, poi la lascia sola e lei tenta la fortuna. Lascerà la struttura, spiega il giornale diretto da Angelo Ascolti, due ore dopo all’una di notte sempre da sola. Se abbia vinto o perso non è dato saperlo ma non è certo la prima volta che ...

Francesca Cipriani in ospedale : “Ho perso 3 kg in Una notte” : Qualche giorno fa Francesca Cipriani aveva spaventato tutti i suoi tanti fan di Instagram con delle Storie realizzate direttamente a bordo di un’ambulanza. Due scatti, nel dettaglio: in uno si vedeva l’interno del mezzo di soccorso, con Francesca sdraiata sulla lettiga. Nell’altro, il braccio con l’ago cannula che si utilizza per la somministrazione endovenosa di farmaci. L’ex Pupa e opinionista televisiva però non aveva aggiunto dettagli. Molti ...

Sandra Milo imbarazzata da Una domanda di Costanzo a S’è fatta notte : S’è fatta notte: Sandra Milo glissa sul nuovo amore dopo una domanda di Maurizio E’ stata Sandra Milo una delle due ospiti di Maurizio Costanzo nella puntata di S’è fatta notte di oggi, alla quale ha partecipato assieme alla giornalista Monica Setta. E nella lunga chiacchierata con il conduttore, che ha esordito ringraziando il pubblico di Rai1 per essere rimasto sintonizzato nonostante l’ora tarda, Sandra Milo è apparsa ...

Francesca Cipriani in ospedale per un virus intestinale : "In Una notte ho perso tre chili" (video) : Francesca Cipriani, ospite, oggi, lunedì 7 ottobre 2019, ha raccontato di aver passato una notte in ospedale per un brutto virus intestinale che le ha provocato seri problemi di salute:prosegui la letturaFrancesca Cipriani in ospedale per un virus intestinale: "In una notte ho perso tre chili" (video) pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2019 18:31.

Sara Tommasi : “Una notte sono finita in una casa con alcolizzati e tossicodipendenti. Lì ho visto la morte in faccia” : “Ho rischiato di morire”. Lo racconta Sara Tommasi, ex bocconiana ed ex showgirl di successo, che da ormai dieci anni cerca di riscattarsi da un lungo (quanto psicologicamente impegnativo) periodo di down. “Ho passato anni veramente terribili: scappavo di casa, vagavo senza una meta e non riuscivo a volermi bene. Mi davo a tutti e tante persone hanno approfittato di me. Mi facevano fare qualsiasi cosa perché non sapevo dire di no”, racconta ora ...

Una notte con Will Smith : Gemini Man è in arrivo nelle sale e Fabio Rovazzi incontra l'amatissimo attore : Will Smith contro Will Smith in un adrenalinico film che unisce un aspetto tecnico curatissimo e all'avanguardia e il regista Premio Oscar Ang Lee.Gemini Man sta per arrivare nelle sale mettendoci di fronte alla storia di Henry Brogan, un assassino del governo che cerca di abbandonare la sua carriera ma si ritrova a confrontarsi con un clone più giovane di se stesso di nome Junior che è in grado di prevedere ogni sua mossa.Una premessa ...

Asti - ordigno esplode nella notte vicino al tribUnale : trovato anche un cartello con minacce : Un ordigno rudimentale è esploso nella notte ad Asti nei pressi dell'archivio di Stato e del tribunale. Danneggiata la pavimentazione vicino alla cancellata di Via Galimberti. La polizia indaga sul gesto intimidatorio e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.Continua a leggere

Fabio Rovazzi e Will Smith - Una notte insieme in hotel - : Roberta Damiata Fabio Rovazzi, in viaggio a Budapest, si è ritrovato Will Smith nella stessa stanza d'albergo: "Un errore di prenotazione" Sembra impossibile, eppure Fabio Rovazzi in viaggio a Budapest perché invitato tra "gli eletti" a vedere il film "Gemini Man" diretto da Ang Lee, che in Italia uscirà il 10 ottobre ed ha come protagonista appunto Will Smith, si è trovato nella sua stessa camera d'hotel proprio il famoso attore ...

Milan - Calabria fa mea culpa : “E’ stata Una notte complicata - così non va bene. Devo ritrovare me stesso…” : La sua ingenua espulsione stava per compromettere il match. Dopo il rosso a Calabria, infatti, il Milan ha rischiato, salvata soltanto da Reina che ha parato il rigore a Schone nel finale. Il giorno dopo, il terzino rossonero fa mea culpa su Instagram. Questo il lungo messaggio scritto sul suo profilo ufficiale. È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto ...

Notte di terrore nella movida napoletana : tre colpi di pistola dopo Una lite : movida violenta e terrore nel sabato sera di San Giorgio a Cremano. Ieri, poco prima delle 23, alcuni ragazzi in sella a un motorino hanno esploso tre colpi di pistola in via Manzoni,...

Notte della LUna : gli astrofili di Palidoro hanno incantato grandi e piccini [GALLERY] : Ieri, sabato 5 ottobre, presso la LIPU di Ostia si è tenuta una bellissima serata con i telescopi del Gruppo astrofili Palidoro. In occasione dell’InOMN2019 (La Notte Internazionale della Luna), gli astrofili di Palidoro hanno incantato grandi e piccini. Ad aprire la serata una conferenza sulle caratteristiche e misteri del nostro satellite con una sala gremita di persone interessate e attente. A rendere magico l’evento è stata ...

Scatta il divieto maschere a Hong Kong - Una notte di scontri : L'articolo Scatta il divieto maschere a Hong Kong, una notte di scontri proviene da ILFOGLIETTONE.IT.