Un posto al sole inizia prima questa sera | ecco perché

Un posto al sole anticipazioni : ANDREA e ARIANNA - l’inizio della fine? : Ha suscitato molto interesse tra i fan di Un posto al sole la notizia della futura (ma in realtà non imminente) uscita di scena di Davide Devenuto dalla soap. Ovviamente da ora in poi gli aficionados faranno molta attenzione agli spoiler per cercare di capire quale possa essere l’aggancio narrativo che giustifichi l’arrivederci (o l’addio?) del personaggio di ANDREA. E chissà che tutto non prenda il via proprio la prossima ...

Anticipazioni Un posto al sole - Andrea lascia la soap : 'Girerò fino a gennaio' : Colpi di scena in arrivo per tutti i fan della soap opera Un posto al sole che va in onda con grande successo di ascolti nell'access prime time di Rai 3. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che molto presto assisteremo all'addio di uno dei personaggi simbolo della soap: parliamo di Andrea, interpretato dall'attore Davide Devenuto. Intervistato dal settimanale 'F' è stato proprio Davide a confermare che lascerà la soap opera di Rai 3 ...

Un posto al Sole Anticipazioni 10 ottobre 2019 : Nadia lascia Renato : Nonostante il loro riavvicinamento, Nadia e Renato sono arrivati a un bivio. Diego rivede Beatrice e i tristi ricordi riaffiorano nella sua mente.

Un posto al sole - il futuro di Franco e Angela : parla Claudia Ruffo : Franco e Angela: l’amore vero di Un posto al sole La storia d’amore tra Angela Poggi e Franco Boschi è di sicuro una delle più appassionanti di Un posto al sole. Dopo una serie infinita di tira e molla, amori e tradimenti (i più affezionati ricorderanno il povero Alessandro Palladini lasciato sull’altare), i due stanno […] L'articolo Un posto al sole, il futuro di Franco e Angela: parla Claudia Ruffo proviene da Gossip e ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 10 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5349 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 10 ottobre 2019: La storia tra Nadia (Magdalena Grochowska) e Renato (Marzio Honorato) procede verso una svolta decisiva. Che strada prenderà il loro rapporto, visto l’interesse di Renato per Adele (Sara Ricci)? Marina (Nina Soldano), dopo quello che è successo, trova conforto tra le braccia di Fabrizio (Giorgio Borghetti), il quale però dovrà affrontare le dure accuse dello ...

Un posto al sole - trame dal 14 al 18 ottobre : Anita cercherà di aiutare Vittorio : Un posto al sole, la storica soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, non smette mai di regalare al proprio pubblico puntate dense di emozioni e colpi di scena inaspettati. Le trame dal 14 al 18 ottobre, infatti, svelano che al centro della scena ci sarà soprattutto Vittorio. Il giovane è stato lasciato di punto in bianco da Alex che non gli ha fornito alcuna spiegazione circa la sua decisione. In realtà, la Parisi ha scoperto dei ...

Anticipazioni Un posto Al Sole Trama Puntate 14-18 Ottobre 2019 : Aldo Leone In Fin Di Vita! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 14 a venerdì 18 Ottobre 2019: Aldo in condizioni gravissime, Beatrice mortificata, Diego nei guai… Anticipazioni Un Posto al Sole: Aldo Leone ricoverato d’urgenza in ospedale. Diego farà preoccupare Raffaele! Vittorio rischia di perdere il lavoro alla radio, mentre Andrea delude Alice. Beatrice ed una penosa mortificazione! Drammi, tanto spavento, amori nascenti, delusioni, ...

Un posto al sole anticipazioni all'11 ottobre : il padre di Marina potrebbe morire : La puntata di stasera di Un posto al sole potrebbe risultare epocale, poiché è raro che nella celebre soap partenopea venga mostrata la morte di qualcuno, soprattutto se si tratta di un personaggio positivo. Stasera però potrebbe accadere l'irreparabile con un personaggio che in pochi mesi aveva conquistato il cuore di molti fan e ovviamente si tratta di Arturo Addenzio (Massimiliano Jacolucci). Nella puntata andata in onda ieri, il padre di ...

Un posto al sole - trame del 9 - 10 e 11ottobre : dolorosi ricordi tormenteranno Diego : Le anticipazioni della soap opera napoletana di Rai 3 Un posto al sole degli episodi che andranno in onda nei giorni che vanno da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre ogni sera alle 20:45 svelano non pochi colpi di scena. In particolare, Diego farà un incontro particolare che gli farà rivivere momenti dolorosi del passato, mentre Renato dovrà decidere cosa fare riguardo la sua relazione con Nadia. Di seguito, nei dettagli, gli episodi del 9, 10 e 11 ...

Un posto al sole - giovedì 10 ottobre cambia l'orario della messa in onda per la partita : Arrivano delle notizie utili per gli appassionati di Un posto al sole. La longeva soap opera napoletana cambia l'orario della messa in onda, in modo temporaneo, per la serata di giovedì 10 ottobre. Le avventure di Palazzo Palladini non andranno in onda alle ore 20.45 come al solito, bensì circa mezz'ora prima. Il motivo dipende dal fatto che Rai 3 quella sera trasmetterà una partita della Nazionale di calcio Under 21. cambia la programmazione di ...

Un posto al sole - Luca Capuano sull’incidente : “Ho sfondato il vetro” : Luca Capuano di Un posto al sole parla del suo dramma: “Ho rischiato di rimanere un vegetale” Luca Capuano ha rilasciato una lunghissima intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. E in questa occasione l’attore, oltre a dare qualche anticipazione su Un posto al sole, ha anche fatto una clamorosa confessione che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? L’attore di Un posto al sole è stato ...

Davide Devenuto lascia Un posto al sole : La parte piacevole del lavoro si è esaurita : Una delle soap opera italiane più seguite, Un posto al sole, perderà uno dei suoi interpreti di spicco, l’attore Davide Devenuto, che ha annunciato di essere pronto a dire addio al personaggio di Andrea Pergolesi. Dopo 16 anni durante i quali è entrato appieno nel personaggio di Andrea, che ha vestito i panni di fotografo, poi di investigatore privato, cameriere e ora chef del Vulcano, Davide Devenuto ha deciso di mettere un punto a questa sorta ...

Un posto al sole - episodio del 9 ottobre : Arturo e Sebastiano si scontrano in ospedale : La soap partenopea Un posto al sole tornerà oggi 9 ottobre su Rai 3 per un nuovo episodio in onda a partire dalle ore 20:45. Dopo la scoperta del coinvolgimento di Fabrizio nell'omicidio del padre, Arturo sarà comprensibilmente sconvolto. Per lui potrebbe arrivare il momento della resa dei conti con Sebastiano: la verità giungerà presto anche a Marina? Le novità del giorno riguarderanno anche Renato, più che mai deluso dopo il rifiuto subito da ...

Un posto al sole : ARTURO - scontro fatale con Sebastiano? Anticipazioni : Momenti drammatici a Un posto al sole, dove un ARTURO (Massimiliano Jacolucci) sempre più malandato ha appreso nella peggior maniera la verità: in un dialogo avvenuto in ospedale, Sebastiano Rosato (Antonio Ferrante) ha pronunciato in presenza del nipote Fabrizio (Giorgio Borghetti) delle parole che al padre di Marina (Nina Soldano) hanno subito fatto intendere che in effetti c’è stato per tanti anni un complotto verso la sua persona! Solo ...