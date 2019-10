Un posto al sole anticipazioni | ANDREA e ARIANNA | l’inizio della fine?

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Ha suscitato molto interesse tra i fan di Unalla notiziafutura (ma in realtà non imminente) uscita di scena di Davide Devenuto dalla soap. Ovviamente da ora in poi gli aficionados faranno molta attenzione agli spoiler per cercare di capire quale possa essere l’aggancio narrativo che giustifichi l’arrivederci (o l’addio?) del personaggio di. E chissà che tutto non prenda il via proprio la prossima settimana… Occhio infatti allerelative alle imminenti puntate di Upas: per(Samanta Piccinetti) è in arrivo un’importante notizia, che però potrebbe essere sgradita a qualcuno di nostra conoscenza! Unal, spoiler: ALICE si sente trascurata daI coniugi Pergolesi stanno infatti per ottenere l’idoneità all’adozione, raggiungendo insomma lo scopo che rincorrevano da tempo, ma nel contempo sta ...

Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Silvia e Michele preoccupati per Teresa e la sua finta calma: rivivi i momenti del passato di #upasofficial con le #repliche… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #upasofficial online per voi su @RaiPlay - UPAS_Rai : Silvia e Michele preoccupati per Teresa e la sua finta calma: rivivi i momenti del passato di #upasofficial con le… -