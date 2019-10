ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi Nereto | uccide compagna di 32 anni poi fugge

ULTIME NOTIZIE Roma del 10-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale km lati dalla redazione di Roberta Frascarelli l’aviazione turca ripreso stamani a bombardare are nel nord-est della Siria a ridosso della frontiera lo riferisce la TV panaraba Al Arabiya citando i propri corrisponde secondo gol di Raider e hanno già provocato la morte di diversi civili nei villaggi frontalieri dove si è scatenato il panico almeno 15 morti di cui 8 civili hanno riferito fonti locali alla ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 10-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’aviazione turca ha ripreso stamani a bombardare aree del nord-est della Siria ridosso della frontiera lo riferisce la TV panaraba Al Arabiya citando i propri corrispondenti nelle varie zone stata colpita l’area di base è di razza luggin epicentro dell’offensiva Turchia le forze militari che hanno colpito finora 181 postazioni ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : post Quota 100 - Misiani “poi modello definitivo” : Pensioni ultime notizie: post Quota 100, Misiani “poi modello definitivo” Tutto come previsto: Quota 100 sarà mantenuta, ma non sarà rinnovata dopo la sua scadenza naturale, che arriverà il 31 dicembre 2021. Il governo attuale, insomma, non ha alcuna intenzione di rinnovare la misura di pensione anticipata, che è sempre stata pensata come transitoria. Ne ha parlato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, lo ha ribadito il suo vice ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora di oggi - guerra Turchia-Siria : 11 morti - 10 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, giovedì 10 ottobre 2019: raid Turchia in Siria, 11 morti di cui 8 civili. Attentato neonazista in Germania.

ULTIME NOTIZIE Roma del 09-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ho iniziato l’operazione l’attacco della Turchia in Siria con un raid colpite alcune aree civili panico tra la popolazione nella regione l’ho apprezzato un portavoce dei Combattenti curdi nel nord della Siria esplosioni Nella località siriana di Stalin alla frontiera con la Turchia in mattinata Ankara ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 09-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio è morto Filippo Penati ex presidente della provincia di Milano sindaco di Sesto San Giovanni e capo della segreteria di Pierluigi Bersani quando era segretario del PD aveva 67 anni dal 2011 le tende giudiziari sul cosiddetto sistema Sesto per cui è stato poi assolto in parte prescritto lo scorso luglio quando la Corte dei Conti della ...