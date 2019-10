Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il conflitto turco Siriano al presidente turco erdogan annuncia di aver ucciso 109 terroristi aver dell’Unione Europea se ostacoli l’operazione militare anche la aprirà le porte a 3600000 rifugiati mandandoli in Europa intanto interviene Mosca secondo il cui Librizzi risultato delle azioni degli Stati Uniti in ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Siria : cinque soldati uccisi - Usa pensa a sanzioni : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Gli Stati Uniti starebbero pensando a delle sanzioni nei confronti della Turchia dopo l'invasione della Siria, 10 ottobre,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Nereto : uccide compagna di 32 anni poi fugge : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Nereto è caccia all'uomo che ha ucciso la propria compagna di 32 anni, ammazzata ieri, 10 ottobre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : post Quota 100 - Misiani “poi modello definitivo” : Pensioni ultime notizie: post Quota 100, Misiani “poi modello definitivo” Tutto come previsto: Quota 100 sarà mantenuta, ma non sarà rinnovata dopo la sua scadenza naturale, che arriverà il 31 dicembre 2021. Il governo attuale, insomma, non ha alcuna intenzione di rinnovare la misura di pensione anticipata, che è sempre stata pensata come transitoria. Ne ha parlato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, lo ha ribadito il suo vice ...

