Ue | Marcegaglia | ‘ripresa economica duratura solo con politica espansiva’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Una ripresanon potrà prescindere da unafiscale espansiva”. Ad affermarlo è il presidente di Eni, Emmanel corso del suo intervento alla cerimonia di premiazione degli ‘Eni Award’. La nuova Commissione Ue, “dopo delle elezioni che non hanno visto affermarsi movimenti sovranisti come alcuni osservatori temevano”, rileva, “ha importanti opportunità davanti a sé” per rafforzare la crescitae combattere le disuguaglianze. In particolare, rileva, “una revisione sul Patto di stabilità e crescita va fatta, senza ideologismi, ma con una visione di lungo termine”.In questo momento, osserva il presidente di Eni, “si registra un rallentamento dell’economia mondiale, un rallentamento del commercio mondiale. La ...

