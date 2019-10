Turisti per DMAX Posti assurdi e dove trovarli | da giovedì 10 ottobre

Indonesia - l’isola di Komodo resta aperta ai Turisti ma ora si dovranno pagare 1.000 dollari per vedere i famosi “draghi” [GALLERY] : Le autorità Indonesiane hanno cancellato i loro piani sulla chiusura dell’isola di Komodo ai turisti, con il ministro per l’ambiente del Paese che dichiara che i draghi di Komodo non sono minacciati dal turismo. l’isola, dunque, resterà aperta ma con un prezzo di ingresso molto più alto. In precedenza, i visitatori potevano accedere all’isola per 10 dollari, ma ora il costo salirà a 1.000 dollari per un abbonamento di un anno, tagliando fuori, ...

Le forze di sicurezza del Ruanda hanno ucciso 19 persone che venerdì avevano partecipato a un attacco in una popolare meta Turistica : Le forze di sicurezza del Ruanda hanno detto di aver ucciso 19 persone che facevano parte di un gruppo che venerdì aveva attaccato il popolare Parco nazionale dei Vulcani, uccidendo 14 persone. Un portavoce della polizia ha detto che altre 5

Reggio Calabria - si fingono Turisti per arrestare un uomo ricercato per violenza su una 15enne : I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi liguri, hanno escogitato un piano per catturare un malvivente, che era ricercato da mesi perché accusato di evasione, violenza sessuale su minore e aggressione. L'uomo lavorava come receptionist in un hotel, e militari si sono finti turisti per incastrarlo.Continua a leggere

L’Indonesia ha cancellato il piano per chiudere l’isola di Komodo ai Turisti per un anno : Il governo dell’Indonesia ha cancellato il piano per chiudere l’accesso dei turisti all’isola di Komodo, habitat principale degli omonimi “draghi”, la specie di grandi lucertole Varanus Komodoensis. Il ministero dell’Ambiente ha detto che i varani non sono davvero minacciati dal grande

L’Arabia Saudita concederà per la prima volta visti Turistici : Oltre a quelli già previsti per i pellegrinaggi religiosi e i viaggi d'affari: il governo ha parlato di «momento storico»

Thomas Cook - il tour operator è in bancarotta : 600 mila Turisti bloccati : Dopo 178 anni di esistenza, la compagnia ha richiesto che fossero sospese le azioni ordinarie in Borsa al London Stock Exchange con effetto immediato

Thomas Cook : ministero turismo greco - primi voli per Turisti bloccati in Grecia : Atene, 23 set. (AdnKronos/Dpa) – I primi voli per aiutare i turisti bloccati in Grecia dopo che il tour operatore britannico Thomas Cook ha dichiarato bancarotta sono stati organizzati in Grecia. I primi 15 voli che sono stati organizzati permetteranno di aiutare i turisti bloccati nelle isole di Kos, Corfù e Zante. Lo rende noto il ministero del turismo greco precisando che il piano messo a punto prevede di riportare circa 22 mila ...

Fallimento Thomas Cook - costi record per rimpatriare i Turisti : 600 milioni di sterline : Thomas Cook è la nuova Dunkerque della Gran Bretagna. Il Fallimento della storica agenzia viaggi inglese, la più antica e la più grande al mondo, lascia a terra, e sparsi sui 4 continenti, 160mila turisti inglesi. Vanno rimpatriati un numero di persone pari a un'intera città di provincia. Il costo è monstre: 600 milioni di sterline.

Gb : Thomas Cook dichiara bancarotta - organizzato ponte aereo per i Turisti bloccati : Thomas Cook, storico tour operator britannico, ha dichiarato bancarotta e, in una nota ufficiale, ha annunciato la cancellazione di tutti i voli e dei pacchetti-vacanza. Nella notte, infatti, è saltato il tavolo delle trattative con i creditori, ed ora le autorità dovranno farsi carico del rimpatrio dei turisti bloccati all'estero. Sarebbero più di 500.000 i vacanzieri coinvolti, di cui 150.000 britannici. ...Continua a leggere

Fallimento tour operator Thomas Cook : bloccati circa 200 Turisti in Sicilia : circa 200 turisti in un hotel Thomas Cook in Sicilia sono rimasti bloccati dopo che il tour operator britannico ha annunciato bancarotta. E’ quanto riferisce un dipendente dell’albergo. “Stiamo aspettando istruzioni, abbiamo sentito la notizia attraverso i media“, dice un membro dello staff dell’hotel Sentido Acacia Marina a Marina di Ragusa nella Sicilia sud-orientale. I turisti per lo più britannici, tedeschi e ...

Thomas Cook - tour operator in bancarotta e vacanze nel caos : 600mila Turisti bloccati all'estero : vacanze nel caos per oltre mezzo milione di turisti: bloccati all'estero a causa della bancarotta del tour operator britannico Thomas Cook. Niente accordo con i creditori, Thomas...

Il colosso dei viaggi Thomas Cook è fallito - bloccati 600mila Turisti : “Ponte aereo per rimpatrio” : I vertici di Thomas Cook, la più grande agenzia di viaggi d'Europa, fondata 178 anni fa in Gran Bretagna, hanno annunciato la bancarotta. Il fallimento della società ha reso necessario l'annullamento con effetto immediato di tutte le prenotazioni, con disagi per circa 600mila turisti. La Civil Aviation Authority (Caa) ha attivato la procedura per rimpatriare 150mila cittadini bloccati all’estero, "la più grande mai fatta in tempo di ...

Il tour operator Thomas Cook dichiara bancarotta : il fallimento blocca più di 500mila Turisti : Thomas Cook, il tour operator britannico con 178 anni di storia alle spalle, chiede la liquidazione giudiziaria. Lo annuncia la società in una nota, sottolineando che “sono cancellati tutti i futuri voli e le future vacanze”.Nonostante le trattative serrate, Thomas Cook non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e questo ha innescato la richiesta di bancarotta. Con la liquidazione Thomas Cook mette a ...

Control per PC : una visione fuTuristica del rendering in real-time? - analisi comparativa : Recentemente, abbiamo posto la seguente domanda: il ray tracing ha finalmente trovato la sua killer app? Anche se Minecraft RTX e Quake 2 RTX ci hanno impressionato, è la versione PC di Control di Remedy il vero sfidante nella sfera dei tripla-A. Infatti, tra preset grafici che variano da low ad ultra fino a una piena esperienza ray traced, Control fornisce una cronologia di tecniche d'illuminazione che spazia dalla last-gen, passando ...