Turchia avanza in Siria Lettera all' Onu | «Operazione contro terroristi» Erdogan avvisa

Siria - Turchia e alleati avanzano via terra : le immagini degli scontri a fuoco coi curdi : A tarda sera, la Turchia e i gruppi alleati del Free Syrian Army hanno dato il via alle operazioni di terra nel Kurdistan Siriano. Nelle immagini, gli scontri a fuoco a Sere Kaniye, sul confine nord, con le postazioni delle Sdf (Forze democratiche Siriane, i battaglioni guidati dai curdi) che rispondono all’attacco. Video di scontri arrivano anche da Derik, città dell’estremo nord-est estranea ai conflitti armati per tutta la durata ...