romadailynews : Traffico Roma del 10-10-2019 ore 17:00: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-10-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Via della Consolata civico 19, possibili difficoltà di circolazione causa #incidente -
Dalla Rete Google NewsAuto in fiamme in galleria: chiusa la tangenziale, traffico in tilt - RomaToday
Auto in fiamme in galleria: chiusa la tangenziale, traffico in tilt RomaToday
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DI S. ALESSANDRO E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO. NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI ALL’INCROCIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA LA CORSIA PREFERENZIALE DI ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DI S. ALESSANDRO E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO. NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI ALL’INCROCIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA LA CORSIA PREFERENZIALE DI ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO EBEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. sul raccordo anulare rallentamenti per Traffico intenso tra lo svincolo per la diramazione Roma sud e l’appia IN CARREGGIATA INTERNA. PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE DELLA PINETA DI OSTIA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PARCO. Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALLE EST CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA SALARIA FINO ALLA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. ALL’ARDEATINO RIAPERTA AL ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 13 : 30 : BUON POMERIGGIO EBEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. sul raccordo anulare rallentamenti per Traffico intenso tra lo svincolo per la diramazione Roma sud e l’appia IN CARREGGIATA INTERNA. PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE DELLA PINETA DI OSTIA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PARCO. Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALLE EST CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA SALARIA FINO ALLA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. ALL’ARDEATINO RIAPERTA AL ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 12 : 30 : LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CONTINUA A PROVOCARE INEVITABILI RIPERCUSSIONI. TANGENZIALE CHIUSA DA STAMATTINA A CAUSA DI UN MEZZO INCENDIATOSI ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA. LE RIPERCUSSIONI AL MOMENTO: SULLA TANGENZIALE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA SALARIA. DISAGI NELLE VIE DEL QUARTIERE AFRICANO; Traffico SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA TRA VIA LANCIANI E LA TIBURTINA. E A QUESTO SI AGGIUNGE UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 11 : 30 : PROSEGUE LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA DA ALCUNE ORE A SEGUITO DI UN MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: SULLA TANGENZIALE, AL MOMENTO CODE, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA SALARIA. DISAGI POI SULLA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA LANCIANI E LA TIBURTINA. VICINO ALLE MURA VATICANE UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico TRA LA VIA AURELIA E ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 10 : 30 : STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLO STADIO E DI CORSO FRANCIA. MENTRE SUL RACCORDO ANULARE È RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA. ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 10 : 00 : STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLO STADIO E DI CORSO FRANCIA. MENTRE SUL RACCORDO ANULARE È RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA. ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA LA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: CONGESTIONATA LA CIRCOLAZIONE DA PRIMA DEL BIVIO PER LA SALARIA. DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA, LA TUSCOLANA E L’APPIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09 : 00 : PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA: IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA. SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08 : 30 : PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA: IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA. SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08 : 00 : MOMENTO DI Traffico INTENSO MA ANCHE DI INCIDENTI E LAVORI. PROVOCA RALLENTAMENTI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA GALLERIA IN USCITA DALLA TANGENZIALE, IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO. PER LAVORI LUNGHE CODE SULL’ARDEATINA. DISAGI DAL DIVINO AMORE A VIA ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 07 : 30 : Traffico IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO MA CON AL MOMENTO DUE INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO DISAGI: IL PRIMO ACCANTO ALLO STADIO OLIMPICO: INCIDENTE AVVENUTO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. L’ALTRO INCIDENTE È IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO. UN VEICOLO IN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN NUOVO INCIDENTE NEGLI ULTIMI 45’ HA RALLENTATO IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO E VIA NOMENTANA. Traffico IN MIGLIORAMENTO SUI RESTANTI TRATTI DEL GRA. CIRCOLAZIONE MENO SOSTENUTA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN CITTÀ, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, ALTEZZA PIAZZALE MARESCIALLO ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico E UN INCIDENTE AVVENUTO NELL’ULTIMA MEZZ’ORA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA. PROSEGUENDO, SEMPRE RALLENTATO IL TRATTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL Traffico MAGGIORE È DA VIA DELLA SERENISSIMA ALLA TANGENZIALE EST VERSO ...