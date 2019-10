Tradizione e Tradimento di Niccolò Fabi | canzoni sempre più perfette | equilibrate

Tradizione e Tradimento di Niccolò Fabi - nuovo album : Domani esce in tutti i negozi di dischi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming "Tradizione e Tradimento", nuovo album Niccolò Fabi

Niccolò Fabi in equilibrio tra analogico e digitale per il nuovo album “Tradizione e tradimento” : Domani, venerdì 11 ottobre, esce in tutti i negozi di dischi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Tradizione E tradimento”, il nuovo album di Niccolò Fabi disponibile in versione CD, vinile e digitale. A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con un nuovo album che parla di scelte e che rappresenta ...

Annuciato l’instore tour di Niccolò Fabi per Tradizione E Tradimento : L'instore tour di Niccolò Fabi è annunciato. L'artista romano è ora pronto a incontrare i fan per una firma sulla copia del disco che rilascerà l'11 ottobre prossimo, a tre anni dall'uscita di Una Somma Di Piccole Cose e a due da Diventi Inventi 1997 2017. Queste le date dell'instore tour di Niccolò Fabi, al via da Milano l'11 ottobre nel giorno del rilascio del nuovo album. 11 ottobre a La Feltrinelli di MILANO (Piazza Piemonte, 2 – ore ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Niccolò Fabi - Tradizione E Tradimento : La tracklist del nuovo album di Niccolò Fabi è finalmente Svelata. L'artista romano riparte da 9 tracce, nelle quali è compresa anche Io Sono L'Altro, primo singolo estratto dal nuovo lavoro. Queste le parole del cantautore, con le quali ha presentato il nuovo lavoro da rilasciare l'11 ottobre prossimo. "A rieccomi. Dunque di nuovo da nove si riparte. Otto di questi ad ora sono solo contenitori vuoti ma le papille gustative più ardite ...

Io Sono L’Altro è il nuovo singolo di Niccolò Fabi da Tradizione E Tradimento (video e testo) : Il nuovo singolo di Niccolò Fabi è Io Sono L'Altro. L'artista romano torna con un inedito a tre anni da Una Somma Di Piccole Cose e a due dal Best Of Diventi Inventi con il quale ha festeggiato i primi 20 anni di carriera. Il brano porta la firma di Niccolò Fabi e dei suoi produttori, Roberto Angelini e Pier Cortese. Nel testo, si riscontrano tutti i temi cari all'artista capitolino, così come racconta nella nota in cui racconta del singolo ...

