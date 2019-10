Tortura padre con il taser | condannato il figlio 50enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Lo supplicava di smettere, di nonrlo più con quelartigianale. Ma le parole di quell'uomo 85enne non venivano ascoltate. Il, undi Treviso, continuava a maltrattarlo senza pietà. Dopo la morte della madre, ilaveva iniziato are il. Con unartigianale lo sottoponeva a scariche elettriche al volto e alla testa, tenendolo fermo per il collo. E poi botte e sputi in faccia.Una sera di aprile 2017, l'uomo aveva chiuso ilin bagno e l'aveva colpito più volte con scosse elettriche. "Basta, ti prego", supplicava l'85enne. Ma ilnon si era fermato, anzi. Lo aveva afferrato e spinto con forza dentro alla vasca da bagno. "Sono stati minuti interminabili", ha poi raccontato l'85enne, come riporta TrevisoToday. Quella sera, sotto choc, l'uomo era riuscito a trovare la forza di denunciare e raccontare gli anni di violenze. Finito ...

