Torino | concorso pubblico per 100 istruttori amministrativi | domanda riservata a diplomati

Concorso per 100 Istruttori Amministrativi a Torino : scadenza bando il 28 ottobre : Il Comune di Torino ha indetto un pubblico Concorso per la copertura di 100 posti da Istruttore Amministrativo, categoria C1. Il profilo prevede lo svolgimento di alcune attività come la redazione di atti e provvedimenti, rapporti con il pubblico ed erogazione dei servizi. Dei 100 nuovi assunti, 35 verranno inseriti in servizio già nel 2020, mentre i restanti 65 lo saranno nel 2021....Continua a leggere

Concorso per 35 insegnanti di scuola materna a Torino : scadenza bando il 28 ottobre : Il comune di Torino ha indetto un pubblico Concorso per la copertura di 35 posti di istruttore pedagogico. Il contratto offerto ai vincitori sarà a tempo pieno e indeterminato. Gli insegnanti di scuola materna opereranno nella città di Torino. Concorso per istruttore pedagogico: titoli e requisiti richiesti per l'ammissione Per poter partecipare al bando di Concorso, occorrerà essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti: essere ...