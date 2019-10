Tiziano Renzi | Corriere Fiorentino | “Uno dei telefoni sequestrati intestato a un

Nuova indagine su Tiziano Renzi : aperto da un anno un fascicolo per traffico d’influenze illecite : La procura di Firenze ha aperto circa un anno fa un nuovi fascicolo d'indagine per traffico d'influenze illecite nei confronti di Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Insieme a Tiziano Renzi, sarebbe indagato nello stesso fascicolo anche l'imprenditore Luigi Dagostino.Continua a leggere

Firenze : sequestrati dalla Finanza cellulari - computer e pen drive di Tiziano Renzi : Alcuni telefoni cellulari, il personal computer, diverse pen drive. È quanto la Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato a Tiziano Renzi lo scorso 3 ottobre, quando le Fiamme Gialle si sono presentate nella sua villa di Rignano su ordine della Procura del capoluogo toscano, dove dall’inverno scorso Renzi senior e l’immobiliarista Luigi Dagostino sono iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di traffico di ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati - Pietro Senaldi : quella strana coincidenza temporale : Bomba sul «Bomba». I genitori di Matteo Renzi sono stati condannati dal Tribunale di Firenze a un anno e nove mesi per false fatturazioni. In sostanza, quando il figlio era all' apice del successo e del potere, babbo Tiziano e mamma Laura, attraverso due loro società, si sono fatti dare 160mila euro

Fatture false - condannati i genitori di Renzi. Tiziano : non mi arrendo : Fabrizio Boschi Un anno e 9 mesi in primo grado ai due imprenditori. Il ruolo di mediatore di Lotti Tra Matteo Renzi e i magistrati di Firenze non è mai corso buon sangue. Ora che babbo Tiziano e mamma Laura, sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi (pena sospesa), è guerra aperta. Giorni fa il leader di Italia viva aveva attaccato la procura di Firenze sull'ipotesi che Silvio Berlusconi fosse responsabile pure delle stragi mafiose o ...

GENITORI RENZI CONDANNATI PER FATTURE FALSE/ Tiziano : 'Dimostrerò mia innocenza' : Tiziano RENZI e Laura Bovoli, GENITORI di Matteo RENZI, CONDANNATI ad 1 anno e 9 mesi con pena sospesa: sentenza sul processo FATTURE FALSE, le ultime notizie.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati : 1 anno e 9 mesi per fatture false : Una stangata giudiziaria sulla famiglia Renzi. Condanna a un anno e nove mesi, con sospensione condizionale della pena, per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, e condanna a due anni per Luigi Dagostino. È questa la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Firenze

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - genitori di Matteo Renzi - sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi di carcere per fatture false : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, sono stati condannati a un anno e 9 mesi di carcere dal tribunale di Firenze, per aver emesso con la loro società fatture false per un totale di 160 mila

“Tiziano Renzi e Laura Bovoli da condannare a un anno e nove mesi” : la richiesta del pm al processo di Firenze per fatture false : Il pm di Firenze Christine von Borries ha chiesto una condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l’imprenditore Luigi Dagostino. L'articolo “Tiziano Renzi e Laura Bovoli da condannare a un anno e nove mesi”: la richiesta del pm ...