The Last of Us Part II avrà aree più grandi simili a Uncharted 4 e The Lost Legacy

The Last of Us Part II : Neil Druckmann svela qualche dettaglio in più su Ellie - sulle decisioni e le dinamiche del gioco : Durante un'intervista, Neil Druckmann ha svelato una serie di interessantissimi dettagli dedicati al tanto atteso The Last of Us Part II. Innanzitutto Druckmann spiega da cosa è scaturita l'idea di creare questo gioco e la scelta dell'attrice: "Incontrai Ashley Johnson per illustrarle l'idea di Left Behind", racconta. "Ma quel giorno le descrissi anche l'altra idea a cui stavo lavorando. E così siamo seduti al ristorante e lei è lì che piange ed ...

The Last Of Us Part II : Nuovi dettagli su trama e gameplay : Il direttore di The Last of Us Part II in una recente intervista sulle pagine del Playstation Blog ha svelato Nuovi e interessanti dettagli sia sul gameplay che la trama del gioco, vi riportiamo le sue parola a seguire. Nuovi dettagli per The Last of Us Part 2 Nella dichiarazione che segue vengono descritte alcune meccaniche di gioco legate ad Ellie, protagonista del sequel: Ricordo che quando lanciammo l’espansione Left Behind per ...

A tutta Ellie in The Last of Us Part 2 : l’evoluzione dell’antieroina su PS4 : 21 febbraio 2020: è questa la data di uscita di The Last of Us Part 2, scolpita nella pietra dagli sviluppatori di Naughty Dog. Nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, Sony e i "cagnacci" californiani hanno infatti ufficializzato che la prossima avventura post apocalittica di Joel ed Ellie vedrà la luce durante i primi mesi del prossimo anno, naturalmente in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La storia ci metterà nei panni ...

Ellie e Dina di The Last of Us Part II in uno splendido disegno realizzato da un'artista Disney : The Last of Us Part II è uno dei giochi più attesi per PS4 ed è diventato una fonte di ispirazione per un'artista della Disney.Nello specifico, Ami Thompson, art director e animator di Disney Animation Studio, ha voluto rendere omaggio a Ellie e Dina con una splendida illustrazione.Il disegno, che sembra mostrare Dina mentre protegge Ellie, è stato molto apprezzato anche dal director di The Last of Us Part II, Neil Druckmann, che ha condiviso il ...

L’angolo Del Collezionista – The Last of Us Part II : Pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II sarà disponibile negli store a Partire dal 21 febbraio 2020. Il gioco che nelle intenzioni della sua casa di produzione, Naughty Dog, dovrà essere ricordato come “il più grande e ambizioso di sempre” non solo per il fatto che saranno necessari ben due Blu-ray per conoscerlo interamente, ma anche per la “giostra di emozioni”, a ...

Il sistema di upgrade di The Last of Us Part II cambierà totalmente il modo di giocare : Una delle numerose aggiunte al gameplay di The Last Of Us Part II è un nuovo sistema di upgrade. Di recente Gamespot ha messo le mani sul gioco in occasione di un evento di anteprima e sembra che gli upgrade non siano solo un modo per rendere più forte Ellie; cambieranno drasticamente il modo in cui giocheremo. Anthony Newman di Naughty Dog ha dichiarato in merito: "c'erano molte cose che volevamo davvero esplorare in termini di strategia del ...

The Last of Us Part II avrà molte opzioni di accessibilità : Ultimamente i videogiochi hanno dato una spinta ammirevole all'accessibilità, per consentire a quante più persone di giocarci e goderseli il più possibile. Proprio di recente, Gears 5 è stato elogiato per le sue funzionalità di accessibilità e sembra che anche Naughty Dog stia cercando di fare qualcosa di simile con The Last of Us Part II.Parlando con 3D Juegos, il director di The Last of Us Part II Neil Druckmann ha confermato che il gioco avrà ...

The Ocean Cleanup funziona : la macchina per pulire gli oceani sta raccogliendo plastica nel Pacifico : Lanciato dal giovane olandese Boyan Slat nell’ottobre del 2012, finalmente The Ocean Cleanup è passata dalla fase di progetto a quella operativa. Il “divoratore di rifiuti” che sfrutta il flusso delle maree e delle correnti sta catturando plastica nel Pacifico. Ad annunciarlo la stessa organizzazione.Continua a leggere

Neil Druckmann non era convinto del primo The Last of Us ed è orgoglioso di Part II perché ha "aiutato molti a fare coming out" : Hollywood Reporter ha avuto l'occasione di intervistare Neil Druckmann in seguito alla recente presentazione dell'attesissimo The Last of Us Part II.Durante la conversazione, sono emerse delle interessanti informazioni e curiosità che riguardano il primo amato capitolo della serie e il personaggio di Ellie del sequel.Per quanto riguarda il primo TLOU, scopriamo che, in realtà, Neil Druckmann non era convinto del gioco: "con The Last of Us sono ...

Ellie di The Last of Us Part II sarà "il personaggio più profondo che vedrete in un videogioco" : The Last of Us Part II ha finalmente una data di uscita e negli ultimi giorni sono emerse tantissime informazioni su questo attesissimo sequel targato Naughty Dog.Come ormai saprete, in TLOU2 vestiremo i panni di Ellie, un personaggio molto più maturo rispetto al primo capitolo in cui prendevamo il controllo di Joel.E proprio per questo motivo, risultano molto interessanti le dichiarazioni della co-writer Halley Gross sul personaggio di Ellie ...

In The Last of Us Part II ogni personaggio avrà un battito cardiaco : In The Last of Us Part II, nessuno è al sicuro. Se si esce per una rilassante passeggiata a cavallo sulla neve, potreste ritrovarvi attaccati improvvisamente da un uomo infetto. E questo crea abbastanza tensione. Ma sembra che Naughty Dog abbia aggiunto alcune nuove tecnologie al motore per amplificare i personaggi di questo universo. Sembra che tutti abbiano un battito cardiaco.Non c'è nessun calcolo del battito cardiaco in The Last of Us Part ...

Scopriamo i cambiamenti di Ellie con il nuovissimo trailer di The Last of Us Parte 2 : Se non vedete l'ora di proseguire le storie di Ellie e Joel con The Last of Us Parte 2, dovete sapere che in vista del lancio del gioco sul canale YouTube di PlayStation possiamo trovare un nuovissimo trailer.Come possiamo vedere, abbiamo davanti un brevissimo filmati della durata di un minuto esatto, nel quale possiamo sentire la voce di Ellie, e vedere come è cambiata fin dal primo capitolo di The Last of Us uscito per PS3.Possiamo dunque ...

Dark Horse Comics annuncia The Art of The Last of Us Part II : Il sequel del pluripremiato The Last of Us uscirà a febbraio e i fan della serie avranno l'opportunità di approfondire la realizzazione del nuovo gioco. Dark Horse Comics ha annunciato The Art of The Last of Us Part II, l'ultimo della loro serie di art book dietro le quinte. Il libro di 192 pagine includerà il design dei personaggi e l'arte delle ambientazioni per il gioco, oltre a molto altro.Dark Horse ha già lavorato con l'originale The Last ...

Per sopravvivere in The Last of Us Part II "bisognerà essere brutali" : La scorsa settimana alcuni portali specializzati hanno avuto l'occasione di mettere le mani sull'attesissimo The Last of Us: Part II. Tra i siti presenti, c'è stato Gamereactor, che ha anche intervistato il Lead Game Designer di Naughty Dog, Richard Cambier. Più specificamente lo sviluppatore ha parlato delle brutali azioni che metteremo in atto vestendo i panni della protagonista Ellie:"Abbiamo intenzione di raccontare questa storia nel modo ...