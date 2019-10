Tennis | Masters 1000 Shanghai 2019 | Fognini e Berrettini fanno la storia! Due azzurri in

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Fabioe Matteola storia: mai era successo che in unsul cemento due italiani raggiungessero i quarti di finale e mai era accaduto che duefossero in ballo per le ATP Finals di Londra. Unper ilmaschile italiano da ricordare perché i riscontri sono considerevoli e non da sottovalutare. Se il ligure è stato il primo a vincere una Montecarlo,è stato il primo a raggiungere le semifinali allo US Open, da quando si tengono a Flushing Meadows. Spingendosi l’uno con l’altro i nostri due portacolori hanno trovato una nuova dimensione e ora vogliono giocarsi le loro carte per essere, perché no, entrambi presenti nel torneo più prestigioso di fine anno. Al momento il romano è n.8 e il ligure n.11 dell’ATP Race (classifica qualificante per le Finals) e la situazione è decisamente intricata. Il torneo di ...

