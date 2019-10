Tassi negativi sui conti correnti | perché non c’è da preoccuparsi | i tuoi soldi sono al

Dal 2020 Unicredit applicherà Tassi negativi ai conti correnti con più di 100mila euro : Il CEO di Unicredit Pierre Mustier ha annunciato in un’intervista alla tv francese BFM Business TV che a partire dal 2020 la banca trasferirà sui conti correnti con più di 100mila euro i tassi di interesse negativi imposti sui depositi di

Unicredit - dal 2020 Tassi negativi per i correntisti con più di 100mila euro sul conto : Unicredit si allinea al mercato. Come ventilato nei giorni scorsi, dal 2020 la banca milanese sarà la prima italiana a trasferire i tassi negativi sui clienti. Il provvedimento, ha spiegato il numero uno Jean Pierre Mustier in un’intervista con il canale francese BFM Business Tv, riguarderà i correntisti “ben al di sopra di 100mila euro“, ma alla clientela verranno offerte “soluzioni alternative ai depositi come ad esempio ...

Banche : Sileoni - Tassi negativi su depositi mettono in difficoltà settore : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Oggi ancora una volta (succede sempre più spesso) abbiamo letto il ‘Mustier pensiero’, stavolta in qualità di presidente dell’Ebf, in pratica l’Abi europea. L’argomento riguarda i tassi negativi della Bce sui depositi bancari i cui effetti, a suo parere, non dovrebbero esplicarsi solo sui bilanci delle Banche, ma andrebbero estesi anche ai clienti, per i depositi ...

Banche - Mustier (Unicredit) : “La Bce dica di applicare i Tassi negativi ai clienti con più di 100mila euro sul conto” : Alcuni istituti del Nord europa già lo fanno: chiedono ai clienti di pagare per tenere i soldi sul conto. Ma secondo Jean Pierre Mustier, ad di Unicredit e da pochi mesi presidente dell’Ebf (l’Abi delle Banche europee) la pratica di trasferire i costi dei tassi negativi alla clientela deve essere ampliata. Per assicurare “la massima efficienza” alla politica monetaria della Bce “sarebbe estremamente importante che i tassi ...

Citigroup contro Bce e banche centrali : Tassi negativi dannosi : Matt King, credit product manager di Citigroup, in uno studio fa a pezzi le politiche monetarie ultra-espansive. «I benefici in termini di credito e di consumi sono finiti tempo fa. In compenso queste politiche stanno creando effetti collaterali su pensioni, banche e assicurazioni e gonfiano bolle speculative»