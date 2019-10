Tagli di capelli autunno-inverno | il pixie | il long bob e il colore Woodlights

Tagli capelli autunno 2019 : medi e scalati - per chi non è del team long bob : Tendenze capelli autunno inverno 2019-2020: Taglio medio scalatoTendenze capelli autunno inverno 2019-2020: Taglio medio scalatoTendenze capelli autunno inverno 2019-2020: Taglio medio scalatoTendenze capelli autunno inverno 2019-2020: Taglio medio scalatoTendenze capelli autunno inverno 2019-2020: Taglio medio scalatoTendenze capelli autunno inverno 2019-2020: Taglio medio scalatoTendenze capelli autunno inverno 2019-2020: Taglio medio ...

Tagli di capelli corti per l'autunno : il caschetto e la tonalità pink : In questo autunno 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. Il più gettonato è senza nessun dubbio il caschetto corto di Alessia Marcuzzi. La presentatrice ha rinnovato il suo hairstyle per affrontare i mesi freddi con stile e personalità. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo il caschetto e la tonalità pink. Nuove chiome Alcuni giorni fa la bella Alessia Marcuzzi ha mostrato il suo nuovo caschetto corto in una diretta di ...

Belen Rodriguez cambia con un nuovo Taglio di capelli - i fans : 'Sembri Monica Bellucci' : Belen Rodriguez ha cambiato il taglio di capelli postando su Instagram tre foto in bianco e nero del nuovo look con la frangia. Tra gli innumerevoli commenti di ammirazione, anche chi azzarda paragoni con un'altra bellissima star italiana, Monica Bellucci nuovo look di capelli per Belen Rodriguez: spunta la frangia Alla fine, Belen Rodriguez ha sorpreso tutti con un nuovo look mozzafiato che parte dai capelli. Un vero e proprio colpo di spazzola ...

Tagli capelli per l'autunno : la frangia e il caschetto riccio : Per questo autunno 2019-2020 continuano ad arrivare molti idee per quanto riguardano i nuovi Tagli di capelli da sfoggiare. In particolare è molto gettonato il caschetto riccio con la frangia, portato anche da molte celebrità. L'hairstyle in questione è perfetto per incorniciare il volto, e in più regala uno stile molto glamour e cool. Di seguito tutte le novità del momento. Nuove chiome L'ispirazione di questa capigliatura arriva da Jennifer ...

Tagli di capelli anti-age per l'autunno-inverno : la frangia - lo shag e le chiome lunghe : In questo autunno-inverno 2019 saranno di moda molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sono di tendenza gli hairstyle anti-age. Essi sono perfetti per nascondere le piccole rughe e dimostrare pertanto meno anni. Di seguito le novità a riguardo. Nuove chiome Per apparire più giovani non basta solamente un nuovo abito, ma spesso è necessario anche un nuovo Taglio di capelli. Anche molte celebrità passati gli anta hanno rinnovato il proprio ...

Tagli capelli autunno-inverno : il bob - il pixie e le tonalità bionde e ramate : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. Tutte le capigliature, come il bob, il pixie e le tonalità bionde/ramate sono ideali per accontentare anche le ragazze più esigenti. Inoltre, sono perfette per ogni occasione e regalano un look molto sbarazzino. Nuove chiome Il grande protagonista della stagione è il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra le spalle. L'hairstyle è perfetto per una ...

Tagli di capelli - autunno : il mullet e il caschetto lungo : In arrivo molte nuove proposte per ciò che concerne i Tagli di capelli. In particolare, in autunno è molto usato dalle donne il mullet. Quest'ultimo è portato anche da Ursula Corbero, dai lei si può prendere ispirazione per un nuovo look. Di seguito le ultimissime novità del momento. Nuove chiome Il mullet negli anni '70 era sfoggiato da David Bowie e negli anni '80 questo Taglio vintage è diventato molto celebre. Ultimamente è ritornato alla ...

Tagli di capelli autunno : il long bob - la frangia e la tonalità bionda : In questo autunno 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare il più gettonato è senza nessun dubbio il long bob. Questa capigliatura è stata scelta anche da molte influencer e celebrità. Di seguito tutte le novità a riguardo. ...Continua a leggere

Moda capelli corti autunno-inverno : in voga Taglio a scodella - le nuance ramate e castane : In questo autunno-inverno 2019-2020 si deve rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno le chiome corte. Questo hairstyle è perfetto in ogni occasione e inoltre regala un look molto sbarazzino e fresco. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Sulle passerelle di Moda di Alberta Ferretti si sono viste capigliature molto corte, sfilate e molto spettinate. Per quanto ...

Tagli di capelli per l'autunno : il carré e il colore balayage biondo : In questo autunno 2019 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. Il più amato da tutte le donne è senza nessun dubbio il carré. L'hairstyle in questione può essere portato in mille versioni, in base alla tipologia del capello e del volto. Di seguito le ultimissime novità del momento. ...Continua a leggere

I 4 Tagli di capelli più popolari nella Gen Z : Hearttrob CutHearttrob CutHearttrob CutHearttrob CutHearttrob CutHearttrob CutHearttrob CutI tagli di capelli da uomo che piacciono alla Gen ZBuzz CutBuzz CutBuzz CutFrench CropFrench CutFrench CropBowl CutBowl CutBowl CutI tagli di capelli da uomo che piacciono alla Gen ZI tagli di capelli da uomo che piacciono alla Gen ZBowl CutSecondo gli esperti la Generazione Z, costituita dai nati tra il 1995 e primi anni del 2000, ha come valori ...

Tagli di capelli nell'autunno-inverno : il lob - le chiome lunghe e il rooted citrine blonde : Per l'autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza nuovi Tagli di capelli. I look arrivano direttamente dalla Milano Fashion Week e sono stati sfoggiati dalle influencer più famose del momento. Tutte le capigliature sono perfette per ogni occasione, dallo shopping all'aperitivo. Di seguito le ultime novità a riguardo. Nuove chiome Recentemente Paola Turani ha realizzato un bel lob: per chi non conoscesse quest'ultimo si tratta di un caschetto ...