Sylvie Lubamba ho richiesto il reddito di cittadinanza e la casa popolare

(Di giovedì 10 ottobre 2019)era diventata famosa con la sua partecipazione nei programmi di Chiambretti e dopo essere tornata in libertà il giorno di Natale 2017 dopo tre anni passati in carcere per uso indebito di carte di credito, confessa di non passarsela affatto bene e di averildied essere in lista per l’assegnazione una. Attraverso un comunicato stampa la showgirl ha reso nota la sua condizione: “Attendo risposta, sono in graduatoria per lae sto anche cercando un lavoro normale sento spesso che la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, io invece faccio fatica ad arrivare alla terza settimana, ma non mi lamento, voglio dirlo solo per far capire alla gente comune che anch’io ho le stesse difficoltà loro, che anch’io sono una del popolo come loro, nonostante la mia popolarità! Ringraziando il cielo mia madre mi aiuta e mi nutro ...

