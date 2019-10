Superbike | GP Argentina 2019 | Jonathan Rea pronto a porre il sigillo da campione | Alvaro

Superbike – Il Team Aruba Racing Ducati in Argentina : Davies e Bautista pronti per il penultimo round : Il Team Aruba.it Racing – Ducati arriva in Argentina per il penultimo round del Mondiale Superbike 2019 Archiviato l’ultimo appuntamento europeo a Magny-Cours, il Team Aruba.it Racing – Ducati si è trasferito in Argentina per il dodicesimo e penultimo round della stagione, in scena sul circuito di San Juan Villicum. Il tracciato, situato nel centro-ovest del paese non lontano dal confine con il Cile, è stato completato lo scorso anno ...