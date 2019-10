Strage Bologna : Intergruppo 2 agosto - 'governo chiarisca su passaporto cileno' : Roma, 10 ott. (AdnKronos) - “Chiediamo al governo immediata chiarezza sulla vicenda svelata da Adnkronos relativa a un passaporto cileno appartenuto ad una donna sconosciuta, poi risultato falso, pratica spesso utilizzata dal gruppo di Carlos 'lo sciacallo' e dal terrorismo palestinese. Lo stesso Ca

Morto Stefano Delle Chiaie - neofascista a lungo latitante - accusato per la Strage di Bologna : È Morto Stefano Delle Chiaie, esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale. L’uomo, accusato di concorso in strage nell’attentato di Bologna, si è spento la scorsa notte presso l’ospedale Vannini. Nato a Caserta nel 1936 e pur di sfuggire alla Giustizia italiana ha vissuto da latitante fino al 27 marzo del 1997, quando ...

È morto Stefano Delle Chiaie - accusato di concorso esterno nella Strage di Bologna : Aveva 83 anni. Latitante fino al 1997, era stato arrestato a Caracas. Nei processi per l'attentato alla stazione del 1980 e per quello di piazza Fontana è stato assolto per insufficienza di prove. Viveva a Roma dove animava il dibattito della destra estrema

Stefano Delle Chiaie morto a Roma : già nel Msi - era stato assolto per insufficienza di prove per la Strage di Bologna : È morto la notte scorsa a Roma Stefano Delle Chiaie, 82 anni, esponente della Destra radicale, già nel Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna. L'articolo Stefano Delle Chiaie morto a Roma: già nel Msi, era stato assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna proviene da Il Fatto Quotidiano.

Strage Bologna : Mollicone-Frassinetti - 86/ma vittima tsunami verità’ : Roma, 7 set. (AdnKronos) – “Se confermata la notizia di una ottantaseiesima vittima, che sarebbe stata disintegrata dall’esplosione nel trasporto dell’esplosivo, sarebbe uno tsunami di verità sulle tesi dei processi storici e richiederebbe l’immediata revisione del processo relativo alla Strage di Bologna”. Lo affermano i deputati Fdi Federico Mollicone e Paola Frassinetti, promotori ...